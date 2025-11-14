Metroid Prime 4 Beyond : plus de 7 min de gameplay pour essayer de rassurer les joueurs

Nous sommes à moins d'un mois de la sortie de Metroid Prime 4 Beyond et Nintendo a décidé qu'il était temps de passer la seconde en matière de communication. Aussi, on a le droit à une nouvelle vidéo de gameplay, longue de 7"30 min pour nous expliquer les enjeux, le gameplay et les nouveautés attendues dans cet arlésienne qui arrive enfin dans les bacs et les stores en ligne. La vidéo revient d’abord sur le point de départ du scénario, qui nous explique qu'après être intervenue sur une base scientifique attaquée par Sylus, Samus Aran perd connaissance et se réveille sur Viewros, une planète inconnue. L’environnement est cependant marqué par les traces d’une civilisation disparue, ce qui va constituer le terrain principal d’exploration de notre héroïne en armure.





Dans la vidéo, Nintendo insiste sur la diversité des régions de Viewros, chacune présentant des environnements distincts et un réseau de zones à explorer. Comme dans les précédents opus, l’analyse via le viseur permettra de comprendre ce qui est arrivé à cette civilisation déchue et de progresser dans la narration. La vidéo détaille aussi les capacités de Samus, avec comme d'habitude son rayon de puissance avec tirs rapides ou chargés, les missiles à tête chercheuse, la Morph Ball et l'esquive rotative latérale. Et à ces capacités s’ajoutent des nouveautés comme un rayon de contrôle qui permet d’ajuster la trajectoire des tirs, et un gant psychique destiné à manipuler l’énergie et activer certains mécanismes. La moto Vai-O-La fait également une nouvelle apparition. Elle génère toujours autant de crises de fous-rires par son design et ses anim', mais sachez que ce véhicule permet à Samus de traverser les zones désertiques reliant les différentes régions de Viewros. Elle peut être invoquée dès que le terrain le permet et utilisée pour récolter des cristaux convertibles en énergie, sachant que Samus peut en descendre à tout moment pour investiguer un point d’intérêt.





A noter que toutes les images présentées proviennent de la version Nintendo Switch 2, ce qui permet à Nintendo de mettre en avant les capacités de sa nouvelle console. Le jeu proposera deux modes d’affichage compatibles HDR, à savoir 4K / 60fps en mode qualité et 1080p / 120fps en mode performance. La version Switch 2 permettra également un contrôle à la souris, grâce aux Joy-Con.



