JeuxActuJeuxActu.com

Metroid Prime 4 Beyond : plus de 7 min de gameplay pour essayer de rassurer les joueurs

Metroid Prime 4 Beyond : plus de 7 min de gameplay pour essayer de rassurer les joueurs

Nous sommes à moins d'un mois de la sortie de Metroid Prime 4 Beyond et Nintendo a décidé qu'il était temps de passer la seconde en matière de communication. Aussi, on a le droit à une nouvelle vidéo de gameplay, longue de 7"30 min pour nous expliquer les enjeux, le gameplay et les nouveautés attendues dans cet arlésienne qui arrive enfin dans les bacs et les stores en ligne. La vidéo revient d’abord sur le point de départ du scénario, qui nous explique qu'après être intervenue sur une base scientifique attaquée par Sylus, Samus Aran perd connaissance et se réveille sur Viewros, une planète inconnue. L’environnement est cependant marqué par les traces d’une civilisation disparue, ce qui va constituer le terrain principal d’exploration de notre héroïne en armure.


Dans la vidéo, Nintendo insiste sur la diversité des régions de Viewros, chacune présentant des environnements distincts et un réseau de zones à explorer. Comme dans les précédents opus, l’analyse via le viseur permettra de comprendre ce qui est arrivé à cette civilisation déchue et de progresser dans la narration. La vidéo détaille aussi les capacités de Samus, avec comme d'habitude son rayon de puissance avec tirs rapides ou chargés, les missiles à tête chercheuse, la Morph Ball et l'esquive rotative latérale. Et à ces capacités s’ajoutent des nouveautés comme un rayon de contrôle qui permet d’ajuster la trajectoire des tirs, et un gant psychique destiné à manipuler l’énergie et activer certains mécanismes. La moto Vai-O-La fait également une nouvelle apparition. Elle génère toujours autant de crises de fous-rires par son design et ses anim', mais sachez que ce véhicule permet à Samus de traverser les zones désertiques reliant les différentes régions de Viewros. Elle peut être invoquée dès que le terrain le permet et utilisée pour récolter des cristaux convertibles en énergie, sachant que Samus peut en descendre à tout moment pour investiguer un point d’intérêt.

A noter que toutes les images présentées proviennent de la version Nintendo Switch 2, ce qui permet à Nintendo de mettre en avant les capacités de sa nouvelle console. Le jeu proposera deux modes d’affichage compatibles HDR, à savoir 4K / 60fps en mode qualité et 1080p / 120fps en mode performance. La version Switch 2 permettra également un contrôle à la souris, grâce aux Joy-Con.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 14 novembre 2025
15:33


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Metroid Prime 4 Beyond : blizzard, moto, Akira slide et amiibo, voici le nouveau trailer Nintendo continue de déployer son catalogue de jeu pour la fin de l'année et après le bundle Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2, Pokémon Légendes Z-A et en attendant Kirby Air Riders, un certain Metroid Prime 4 Beyond. 05/11/2025, 11:12
Metroid Prime 4 Beyond : Samus Aran pourra conduire une moto, mais l'extrait ne convainc pas les joueurs Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a finalement lâché la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond que tout le monde attendait. 12/09/2025, 16:59

Metroid Prime 4 : voici 3 min de gameplay pour découvrir les pouvoirs psychiques de Samus 27/03/2025, 15:22
Metroid Prime 4 Beyond : enfin le premier trailer, 7 ans après son annonce 18/06/2024, 16:42
Metroid Prime 4 : les développeurs recherchent un producteur, la conception se poursuit 17/08/2020, 15:28
Metroid Prime 4 : le jeu teasé dans le trailer du nouveau Paper Mario ? Les fans en ébullition 1 | 14/05/2020, 18:13


Metroid Prime 4 Beyond

Jeu : FPS
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
4 Déc 2025
4 Déc 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Metroid Prime 4 : le développement du jeu repart de zéro, Retro Studio désormais aux commandes
Metroid Prime 4 : trailer d'annonce sur Nintendo Switch Metroid Prime 4 : un trailer furtif annonce le retour de la saga mythique sur Switch
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Vidéos