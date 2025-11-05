JeuxActuJeuxActu.com

Metroid Prime 4 Beyond : blizzard, moto, Akira slide et amiibo, voici le nouveau trailer

Metroid Prime 4 Beyond : blizzard, moto, Akira slide et amiibo, voici le nouveau trailer

Nintendo continue de déployer son catalogue de jeu pour la fin de l'année et après le bundle Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2, Pokémon Légendes Z-A et en attendant Kirby Air Riders, un certain Metroid Prime 4 Beyond prépare son arrivée dans les étals après des années d'attente. Nintendo et Retro Studios viennent d'ailleurs de lâcher un nouveau trailer, sobrement intitulé “Survive”, qui tease Metroid Prime 4 : Beyond qui rappelle que le jeu arrivera le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, soit tout juste pour être au pied du sapin. Le trailer mélange cinématiques in-game et gameplay pur jus, en nous montrant une Samus Aran débarquant sur Viewros, planète mystérieuse autrefois habitée par une civilisation ancienne. Notre héroïne en armure va donc devoir explorer ce monde, affronter ses créatures étranges, et trouver un moyen de rentrer chez elle.



Les environnements se multiplient avec style, on passe des forêts luxuriantes aux ruines anciennes, jusqu’aux paysages glacés où Samus doit affronter des conditions extrêmes et des ennemis adaptés à ces zones. Et côté gameplay, Retro Studios nous remontre des passage avec la moto futuriste Vi-o-la, avec un Akira Slide, devenu un symbole de la pop culture au fil de ces 30 dernières années. Visuellement, c'est toujours aussi pauvre, mais on espère que le jeu saura se distinguer par son histoire, son gameplay et ses bonnes idées. Fingers crossed. Nintendo n’oublie pas les collectionneurs non plus et nous dévoile en fin de vidéo trois amiibos : Samus Aran et Samus + Vi-o-la seront disponibles dès demain, le 6 novembre, tandis que Sylux, l’antagoniste principal, débarquera le 4 décembre, pile pour accompagner la sortie du jeu. 

Metroid Prime 4 Beyond


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 5 novembre 2025
11:12


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Metroid Prime 4 Beyond : Samus Aran pourra conduire une moto, mais l'extrait ne convainc pas les joueurs Lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Nintendo a finalement lâché la date de sortie de Metroid Prime 4 Beyond que tout le monde attendait. 12/09/2025, 16:59
Metroid Prime 4 : voici 3 min de gameplay pour découvrir les pouvoirs psychiques de Samus Nintendo a profité de son Nintendo Direct du 27 mars 2025 pour lâcher une nouvelle vidéo de Metroid Prime 4 Beyond, un épisode qui aura connu bien des galères. 27/03/2025, 15:22

Metroid Prime 4 Beyond : enfin le premier trailer, 7 ans après son annonce 18/06/2024, 16:42
Metroid Prime 4 : les développeurs recherchent un producteur, la conception se poursuit 17/08/2020, 15:28
Metroid Prime 4 : le jeu teasé dans le trailer du nouveau Paper Mario ? Les fans en ébullition 1 | 14/05/2020, 18:13
Metroid Prime 4 : Retro Studios recrute un ex-développeur de Battlefield 5 11/05/2020, 16:43


Metroid Prime 4 Beyond

Jeu : FPS
Editeur : Nintendo
Développeur : Retro Studios
4 Déc 2025
4 Déc 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Metroid Prime 4 : le développement du jeu repart de zéro, Retro Studio désormais aux commandes
Metroid Prime 4 : trailer d'annonce sur Nintendo Switch Metroid Prime 4 : un trailer furtif annonce le retour de la saga mythique sur Switch
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers