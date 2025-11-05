Metroid Prime 4 Beyond : blizzard, moto, Akira slide et amiibo, voici le nouveau trailer

Nintendo continue de déployer son catalogue de jeu pour la fin de l'année et après le bundle Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2, Pokémon Légendes Z-A et en attendant Kirby Air Riders, un certain Metroid Prime 4 Beyond prépare son arrivée dans les étals après des années d'attente. Nintendo et Retro Studios viennent d'ailleurs de lâcher un nouveau trailer, sobrement intitulé “Survive”, qui tease Metroid Prime 4 : Beyond qui rappelle que le jeu arrivera le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, soit tout juste pour être au pied du sapin. Le trailer mélange cinématiques in-game et gameplay pur jus, en nous montrant une Samus Aran débarquant sur Viewros, planète mystérieuse autrefois habitée par une civilisation ancienne. Notre héroïne en armure va donc devoir explorer ce monde, affronter ses créatures étranges, et trouver un moyen de rentrer chez elle.





Les environnements se multiplient avec style, on passe des forêts luxuriantes aux ruines anciennes, jusqu’aux paysages glacés où Samus doit affronter des conditions extrêmes et des ennemis adaptés à ces zones. Et côté gameplay, Retro Studios nous remontre des passage avec la moto futuriste Vi-o-la, avec un Akira Slide, devenu un symbole de la pop culture au fil de ces 30 dernières années. Visuellement, c'est toujours aussi pauvre, mais on espère que le jeu saura se distinguer par son histoire, son gameplay et ses bonnes idées. Fingers crossed. Nintendo n’oublie pas les collectionneurs non plus et nous dévoile en fin de vidéo trois amiibos : Samus Aran et Samus + Vi-o-la seront disponibles dès demain, le 6 novembre, tandis que Sylux, l’antagoniste principal, débarquera le 4 décembre, pile pour accompagner la sortie du jeu.



