Tekken : son producteur historique, Katsuhiro Harada, s'en va après 31 ans de travaux

Voilà une annonce que personne n'a vu arriver, surtout en ces périodes de fin de fin d'année, mais c'est officiel : Katsuhiro Harada, figure totémique de la licence Tekken, l’homme aux lunettes noires indissociables de la licence, a confirmé qu’il quittera Bandai Namco à la fin de l’année 2025. L’annonce, balancée sans crier gare sur son compte Twitter, marque la conclusion d’un règne de plus de trois décennies qui a façonné non seulement la saga Tekken, mais aussi une partie de l’histoire du jeu vidéo japonais. Dans un long message, le producteur emblématique explique avoir été profondément marqué ces dernières années par la disparition de proches et le départ à la retraite de mentors qu’il respectait profondément. Un enchaînement d’événements qui l’a forcé à « réfléchir au temps qu’il lui reste en tant que créateur ». Harada raconte aussi avoir demandé conseil à Ken Kutaragi, le « père de la PlayStation », qu’il considère comme une figure paternelle. Des discussions décisives, qui l’ont aidé à franchir le pas. Ce que l’on apprend aussi dans son message, c’est que son départ n’est pas improvisé, puisque depuis quatre à cinq ans, Harada a transféré progressivement tout son savoir-faire, les responsabilités et la vision de Tekken à la nouvelle génération. Bandai Namco l’a d’ailleurs confirmé : la série continuera sans lui, le développement de Tekken 8 reste une priorité, et l’équipe actuelle a les rênes fermement en main.





Pour comprendre l’impact de cette annonce, il faut revenir aux origines. Avant d’être l’un des producteurs les plus influents du Japon, Katsuhiro Harada était ce gars qui portait des bornes d’arcade tout seul pour installer des tournois Tekken dans des salles bondées. Un temps où il répétait à tout-va : “Please try Tekken.”

Ces racines très “terrain”, il ne les a jamais abandonnées. Même quand Tekken devenait un mastodonte mondial, Harada restait ce développeur qui répondait directement aux joueurs, parfois sèchement, souvent avec humour, toujours frontalement. Un style qui aura contribué à faire de lui l’une des figures les plus identifiables du jeu vidéo nippon, au même titre qu’un Kamiya ou un Itagaki. Il faut aussi reconnaître que les dernières années n’ont pas été un long fleuve tranquille. Harada s’est souvent retrouvé en première ligne lorsque la communauté pointait du doigt les choix contestés de Bandai Namco. L’épisode du stage vendu en DLC dans Tekken 8, qui avait déclenché un incendie sur les réseaux sociaux, reste le cas d’école : accusé de cupidité, l’éditeur a dû monter au créneau, et Harada avec. Dans un tweet dont tout le monde se souvient – puis supprimé entre temps –, Harada avait admis une “erreur structurelle” entre le département commercial et l’équipe de développement.



