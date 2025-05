Tekken 8 : Fahkumram, stage Pac-Man et modifications, tout savoir de la Saison 2

Ce week-end fut marquée par de la baston côté jeux vidéo, et c'est un peu normal avec l'EVO Japan qui s'est tenu ces derniers jours. Mais en parallèle de la compétition, les éditeurs en ont profité pour faire de belles annonces. Entre Fatal Fury City of the Wolves et le reveal d'Andy Bogard, Virtua Fighter 6 qui a confirmé la présence de Wolf Hawkfield avec son nouveau look très Ganondorf, c'est au tour de Tekken 8 de nous donner de ses nouvelles, et notamment sur la feuille de route de la Saison 2. Il faut dire que depuis quelques mois, le jeu souffre de grands maux et la communauté n'arrête pas de se plaindre, en attendant un rééquilibrage dans le gameplay. Le système Heat, censé dynamiser les échanges, a transformé chaque match en une suite d’assauts continus, où la notion même d’esquive latérale – pourtant pilier du gameplay 3D de la série – a perdu son sens. Bandai Namco Entertainment semble avoir partiellement entendu les critiques, puisqe le patch 2.01 a apporté une série de correctifs visant à restaurer un semblant d’équilibrage.En attendant que tout soit réglé, Bandai Namco a révélé le contenu des prochaiens mises à jour, avec des costumes classiques qui seront proposés tels que Kuma en tigre, Panda en chat kawaii, et Dragunov dans sa tenue de Tekken 7. Fahkumram, l’imposant colosse de Muay Thai, reviendra semer la terreur dans Tekken 8 et le combattant thaïlandais paraît toujours aussi inquiétant avec son allonge monstrueuse, ses phases de pressing brutales et une capacité à “corner carry” qui laisse peu de place à l’erreur. Son retour, dans un jeu déjà jugé trop offensif, fait grincer des dents. Enfin, pour fêter les 45 ans de Pac-Man, une arène inédite sera introduite, avec son ambiance rétro, des effets visuels fantaisistes (comme des petits fantômes qui jaillissent à l’impact), et tout un lot de cosmétiques thématiques. Et dernier élément, qui risque lui aussi de faire grincer quelques dents, c'est la collaboration inattendue avec le film Karaté Kid Legends proposant sweatshirts promotionnels in-game, affiches numériques à Times Square, et une pincée de placement de produit à l’ancienne. On pourrait presque croire à un événement Fortnite.