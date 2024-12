Tekken 8 : Clive Rosfield, le héros de Final Fantasy XVI, arrive en combattant jouable

Les rumeurs allaient bon train quant à l'arrivée d'un invité mystère au roster de Tekken 8 et on peut le dire, la surprise était de taille. Clive Rosfield, le héros de Final Fantasy XVI, sera en effet l'un des prochains personnages en DLC à venir dans le jeu. Une annonce révélée en pleine cérémonie des Game Awards et qui n'a pas convaincu toute la communauté Tekken, la faute aux avantages du chevalier qui porte armure et épée. Forcément, Clive s'annonce comme avantagé, notamment dans les coups portés à distance, mais il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un personnage de FF apparaisse dans Tekken (cf Noctis). Mais il est certain qu'avec ses capacités à invoquer toutes sortes de pouvoirs en plus de son allonge considérable, il va falloir trouver les bons éléments pour que le jeu reste bien équilibré. Pour le reste, Clive débarquera avec son sage à lui, le Château de Rosalith avec Ifrit et Phoenix qui se mettent sur la tronche dans le fond, avec ce qu'il faut de moments épiques pour détourner notre attention. L'arrivée de Clive Rosfield dans Tekken 8 est attendue pour le 16 décembre prochain. Oui, c'est très bientôt.