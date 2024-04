Tekken 8 : Eddy Gordo arrive et il a la même coupe de cheveux que Miles Morales

capoeiriste n'a rien perdu de sa fougue et qu'il reste toujours aussi imprévisible dans ses mouvements et ses attaques. En tant que brésilien qui se respecte, Eddy parle le portugais quand il s'adresse à ses adversaires et n'hésite pas à mettre en avant tous les éléments qui font de la Capoeira un art à la fois martial et de danse. On verra Eddy sortir son berimbau pour teaser ses adversaires avant chaque combat, tandis que son finish représentera le cercle de combat que forment les capoeiristes. Ah sinon, Eddy Gordo a opté pour la coupe ultra tendance chez les afro-américains du moment, à savoir les mèches afro façon Killmonger ou Miles Morales.





1er avril 2024 en Early Access, et le 4 avril pour la sortie mondiale.





Premier des 4 combattants prévus dans la Saison 1 de Tekken 8, Eddy Gordo fait un retour fracassant avec cette vidéo de présentation de près de 3 minutes. L'occasion de voir que leL'arrivée d'Eddy Gordo est prévue pour le