Tekken 8 : Heihachi Mishima déroule son gameplay, il est plus brutal et puissant que jamais

On le sait depuis juillet dernier que Heihachi Mishima va faire son grand come-back dans Tekken 8, et ça ne pouvait pas être autrement, le personnage étant tout simplement indéboulonnable de la saga Tekken. Après l'annonce et les quelques images de présentation, il est temps pour l'équipe de développement de nous montrer comment il a évolué. On apprend par exemple qu'il dispose de deux nouvelles positions, Thunder God et Wind God, utilisables à certains moments d'un match et donnent accès à des attaques précises. Heihachi peut aussi se transformer grâce au Warrior Instinct, un état amélioré où Heihachi peut passer en état de Heat trois fois. Cette faculté 'Warrior Instinct' lui permet de mettre des dégâts plus conséquents à ses adversaires, mais aussi de retrouver de la santé, sans oublier l'ajout de coups supplémentaires dans sa move-list. Ça paraît cheaté comme proposition par rapport au reste du roster, mais que voulez-vous, c'est le perso ultime de la saga, il bénéficie donc d'un passe-droit. Par exemple, le axe kick d’Heihachi, qui est déjà un excellent outil pour mettre de la pression sur votre adversaire, obtient des follow-ups additionnels lorsque le Warrior Instinct est activé. Cependant, étant donné que vous ne pouvez utiliser le Heat qu’une seule fois par round, vous ne pourrez voir le plein potentiel d’Heihachi que lorsque vous serez plongé dans une partie qui dure.



Bien sûr, Heihachi débarquera avec une nouvelle arène, le Temple Genmaji, un lieu isolé au milieu d’une magnifique forêt où les Tekken Monks s’entraînent tous les jours. A noter qu'il existe des variantes du stage selon le moment. Heihachi Mishima sera disponible en même temps que la nouvelle mise à jour prévue le 3 octobre 2024 sur PS5, sachant qu'un accès anticipé débutera le 30 septembre pour les gens qui ont précommandé. Vous savez tout.