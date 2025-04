Tekken 8 : un patch d'urgence et des excuses du game director

Sorti il y a un an et trois mois, Tekken 8 vivait sa best life, du moins en apparence. Si le jeu a été particulièrement soutenu par sa communauté sa première années, certaines décisions sont venus chambouler son train-train quotidien. Le personnage de Clive de Final Fantasy XVI n'a visiblement pas plus à tout le monde, mais rien de bien dramatique non plus. Sauf que récemment, Bandai Namco Entertainment a déployé un patch 2.0 qui n'a pas plus aux joueurs qui ont fait savoir leur mécontentement à travers de nombreux review bombing sur Steam et Metacritic. Il faut dire que si l'arrivée d'Anna Williams a été bien accueilli, les changements de move-sets pour d'autres personnages ont créé une levée de boucliers assez violente, au point où les équipes ont sorti un patch d'urgence pour rectifier le tir. Ce patch 2.00.02 prend du coup en compte le feedback des joueurs et Kohei Ikeda, le game director de Tekken 8, s'est fendu d'un tweet présenter ses excuses :





À tous les fans de Tekken à travers le monde,

Merci, comme toujours, pour votre soutien continu.



En tant que directeur du jeu, je tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour le fait que la Saison 2 récemment sortie n'ait pas répondu à vos attentes et vous ait causé des désagréments en raison de problèmes critiques.



Nous prenons très au sérieux tous vos commentaires et remarques. Toute l'équipe travaille ensemble avec un engagement total pour résoudre ces problèmes et offrir une meilleure expérience de jeu.



Nous continuerons à apporter des améliorations régulières et significatives, une à une, et ferons tout notre possible pour regagner votre confiance.



De quoi prouver que même si le choix des artistes et autres concepteurs du jeu doivent 'driver' la création, certains éléments ne peuvent pas être modifiés sans l'aval des joueurs, surtout quand le jeu est déjà disponible...