Tekken 8 : DLC + nouveautés, voici la roadmap pour l'année 2025

Tekken 8 va prochainement souffler sa première bougie et du côté de Bandai Namco Entertainment, on prépare la suite activement, et notamment la Saison 2 de son jeu de baston qui débutera au printemps 2025. On sait aussi que le dernier personnage DLC de la saison 1 sera révélé durant les Game Awards, le 12 décembre prochain et que le TEKKEN World Tour sera de retour en 2025. En attendant, c'est durant les TEKKEN World Tour 2024 qui ont eu lieu ce dimanche dernier à Tokyo (couronnant VARREL | Rangchu en tant que champion, après une bataille intense avec les Falcons | Atif Butt) que nous avons découvert ce qui nous attend dans les prochains mois.Première nouveauté, c'est une mise à jour du mode Photo, qui revient dans une version plus énervée, avec des ajouts comme la possibilité de changer les expressions faciales, la position de mains, rajouter de la sueur sur le visage, ou carrément placer des effets de particules ici et là. Tekken 8 va aussi gagner en fun côté customisation avec plus de possibilités qu'on pourra même afficher dans les menus, tandis que la communauté seront aussi récompensés avec du fan-art qu'on pourra télécharger dans le jeu. Et dès le printemps prochain, on va passer à l'étape suivante, avec l'ajout de nouvelles techniques, attaques et autres mouvements pour chaque personnage, sans oublier l'aspect compétitif qui ne sera pas oublié. Du lourd à venir donc.