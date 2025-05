Tekken 8 : Fahkumram revient avec un trailer de gameplay complet bien énervé !

Teasé il y a quelques jours, Fahkumram a enfin droit à son gros trailer pour nous montrer de quel bois il se chauffe et comment il est capable de bander ses muscles comme personne. Fahkumram sera en effet le prochain combattant en DLC de Tekken 8, lui qui avait déjà marqué les esprits dans Tekken 7 par sa stature imposante et son style de combat percutant : le Muay Thaï. Dans cette nouvelle vidéo, Fahkumram démontre une palette de mouvements impressionnante, combinant puissance brute et techniques aériennes. Ses attaques mettent en valeur des enchaînements rapides et des coups dévastateurs, reflétant fidèlement son style de combat. Le trailer présente également plusieurs costumes alternatifs, offrant aux joueurs diverses options de personnalisation.

Fahkumram sera disponible le 7 juillet 2025 pour les détenteurs du Season 2 Character Pass, et le 10 juillet pour tous les autres joueurs. Par ailleurs, Bandai Namco a annoncé l'arrivée d'Armor King en tant que prochain personnage DLC prévu pour l'automne 2025.