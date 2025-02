Tekken 8 : Anna Williams et son nouveau look débarquent pour fêter les 3 millions de ventes

Sorti il y a un an pile poil, Tekken 8 a décidé de célébrer son anniversaire avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est l'arrivée d'Anna Williams dans le roster, à partir du 31 mars prochain dans le cadre du Character Year 2 Pass. La seconde bonne nouvelle, c'est le point sur les chiffres de ventes et les 3 millions de copies qui ont été franchies. C'est un joli score, mais on reste encore loin des 5 millions de Mortal Kombat 1 et des 4.4 millions de Street Fighter 6. Quant à Anna Williams, elle est de retour avec un nouvau look, notamment son carré en dégradé et bi-couleur, tandis qu'elle a décidé de faire usage d'un bazooka pour achever ses ennemis. C'est pas très fin il est vrai, mais au moins, ça reste efficace.