Tekken 8 : Alisa et Panda révèlent leurs meilleurs combos en vidéo

Nous sommes à deux semaines de la sortie de Tekken 8 et Bandai Namco Entertainment n'avait pas terminé de révéler le casting complet au lancement du jeu. C'est désormais chose faite avec ces deux nouvelles vidéos présentant Alice Bosconovitch et Panda. La première n'est autre qu'un androïde de combat créée par le Dr. Bosconovitch dans l'objectif de protéger Jin Kazama, et apparue pour la première fois dans Tekken 6. Elle a été conçue à l'image de la fille décédée du docteur. En combat, elle peut utiliser des tronçonneuses, s'envoler à l'aide de propulseurs ou utiliser sa tête comme bombe. L'autre combattant farfelu de la journée, c'est donc Panda, un habitué de la série depuis Tekken 3 et qui a décidé d'assumer sin style kawaii pour l'occasion. Ruban su les oreilles, foulard rouge autour du cou et petite sacoche en forme de coeur, le but est évidemment de nous faire craquer. Chacun dévoile donc ses attaques, ses techniques et ses combos les plus dévastateurs. Pour plus de vidéos sur eux, on vous conseille notre preview vidéo qu'on a publié le mois dernier.