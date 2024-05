Tekken 8 : Lidia Sobieska, la 1ère Ministre de Pologne, fait étal de son Karate Shotokan

Deuxième personnage à venir en DLC pour le premier Season Pass de Tekken 8, Lidia Sobieska fait ses présentations ce matin avec son trailer de gameplay. L'occasion de rappeler que son existence est asseq récente, puisqu'elle a fait ses débuts dans Tekken 7, là aussi en tant que personnage DLC. Pour la petite histoire, sachez qu'elle n'est autre que la Première Ministre de Pologne dans le jeu, et qu'elle passe son temps à pratiquer le Karaté, le Shotokan notamment. De cette manière, elle incarne la femme forte la plus parfaite, entre beauté, puissance et intelligence, sachant qu'elle n'hésite pas à faire aussi des alliances douteuses, notamment avec le clan Manji de Yoshimitsu qu'elle utilise pour des missions précises. Son arrivée dans le roster est prévu pour cet été.