Tekken 8 : Heihachi Mishima n'est finalement pas mort, il sera même en DLC

Katsuhiro Harada n'a eu de cesse que c'était la fin pour lui. Ce dernier apparaîtra sous deux formes, la première avec un masque de tigre et un chapeau sur la tête, look d'un moine Tekken déjà aperçu dans le jeu, et l'autre tenue n'est autre que celle qu'on connaît déjà, avec sa cheveux en épi, sa grosse moutache à la Mr Satan et son torse rougeoyant, ce dernier sortant de la lave encore fumante. On ne sait pas trop comment Heihachi Mishima va s'intégrer au récit, et s'il prendra la place d'antagoniste principal, mais en attendant, on peut apprécier son come-back qui était bien trop prévisible. Heihachi Mishima arrivera en DLC à l'automne prochain.





Ce qui est bien avec les jeux de baston, c'est qu'on peut tuer les personnages à l'infini, on sait qu'ils finissent toujours par revenir. La preuve une fois encore avec l'annonce de Heihachi Mishima dans Tekken 8 en tant que troisième personnages en DLC. Le bougre avait pourtant péri dans la lave d'un volcan à la fin de Tekken 7, et même