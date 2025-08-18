Shenmue 3 va revenir dans une version Enhanced sur PS5, Xbox Series et Switch

Yu Suzuki n’en a pas terminé avec l’histoire de Ryo Hazuki. Six ans après la sortie du raté Shenmue 3, le créateur légendaire et l’éditeur ININ Games profitent de la Gamescom 2025 pour annoncer Shenmue III Enhanced, une version retravaillée qui veut à la fois réconcilier les déçus de l’époque et attirer de nouveaux joueurs. L’idée est simple : conserver l’âme si particulière de la saga tout en offrant un confort de jeu enfin digne de son héritage. Cette édition arrive sur PC, PS5, mais aussi pour la première fois sur Xbox Series X|S, avec une version Nintendo Switch. On n'a pas encore d'image, mais le communiqué nous dit que le jeu a subi un vrai lifting graphique et technique, avec des visuels affinés, des textures plus détaillées, un support du 4K et des technologies DLSS/FSR, des temps de chargement réduits, et une fluidité accrue, mais aussi une densité de PNJ revue à la hausse.







Mais ce n'est pas tout, les développeurs ont intégré également une série de retouches pensées pour gommer les frustrations de l'époque (en 2019 pour rappel) : stamina optionnelle, récupération automatique avant les combats, barrière économique assouplie, QTE plus permissifs, dialogues et cinématiques que l’on peut enfin passer, menus plus clairs et navigation simplifiée. Toutes ces nouveautés sont désactivables, offrant la possibilité de retrouver l’expérience brute de 2019. Mieux encore, un mode caméra « classique » rend hommage aux épisodes Dreamcast, pour celles et ceux qui veulent revivre les sensations de l’époque sans filtre.









Au-delà des améliorations techniques, cette édition Enhanced agit comme une seconde chance pour Shenmue III. À sa sortie, le jeu avait divisé : trop figé dans ses mécaniques d’un autre temps pour séduire le grand public, mais pas assez fidèle aux deux premiers épisodes pour combler les fans les plus exigeants. On verra si la magie va opérer, parce qu'en 2019, c'était la douche froide et le 10/20 qu'on lui avait attribué était sans doute trop sympa...











