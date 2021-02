Shenmue 3 : la BO arrive au format vinyle, il y a plusieurs collectors et 15 disques au total !

Echec artistique mais également commercial dans un sens, Shenmue 3 avait toutefois marqué les esprits grâce à ses musiques envoûtantes. Les sociétés Brave Wave, YS NET et Just For Games nous annoncent l'arrivée en France de 15 vinyles qui regroupent l'ensemble de la BO et la bande-son du jeu de Yu Suzuki. Deux coffrets collectors sont prévus et comprendront respectivement 5 et 6 disques vinyles couleurs de 180g. La sélection musicale du jeu Shenmue 3 "Original Soundtrack Music Selection" comprend 33 pistes réparties sur deux LPs de 180g. Elle sera disponible en deux versions : une version aux disques vinyles couleur or et argent, et une version limitée et exclusive à la boutique en ligne Just for Games aux disques vinyles phosphorescents.









• L’édtion collector, disponible en deux coffrets (« Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 1: Bailu Village » et « Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 2: Niaowu ») comprends respectivement 5 et 6 disques vinyles couleurs de 180g et reprend la bande-son de l’intégralité du jeu. L'ensemble est proposé à 54,99€.

Chacun des deux volumes sera disponible dans un coffret de qualité supérieure, avec des notes de pochette, des illustrations d’archive et un code de téléchargement numérique pour les 196 morceaux de la bande-son.





✔ Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 1 : Bailu Village

5 Vinyles colorés 180g (LP1: orange, LP2 : rouge, LP3 : vert, LP4 : bleu, LP5 : rose) - 149,99€









✔ Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 2: Niaowu

6 Vinyles colorés 180g (LP1 : marron, LP2 : jaune, LP3 : bleu, LP4 : blanc, LP5 : vert, LP6 : rouge) - 179,99€









• La sélection musicale de Shenmue III, quant à elle, comprend une sélection des meilleures pistes de la bande-son : 33 titres répartis sur deux LPs de 180g.

Cette sortie « Shenmue III (Original Soundtrack Music Selection) » est disponible en deux versions : une version standard, aux disques vinyles couleur or et argent, et une version limitée, exclusivité Just for Games, aux disques vinyles verts phosphorescents, coloris inédit chez Just for Games.





✔Shenmue III Original Soundtrack Music Selection – Édition Limitée Just for Games

2 Vinyles 180g verts phosphorescents

✔Shenmue III Original Soundtrack Music Selection

2 Vinyles colorés 180g (LP1 : doré, LP2 : argenté)

44,99€