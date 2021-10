Shenmue : la série animée dévoile son premier trailer, Yû Suzuki impliqué

Deux ans bientôt que le médiocre Shenmue III est sorti sur PC et PS4. Si les fans hardcores refusent toujours d'admettre la vétusté de leur jeu préféré, d'autres estiment sur la licence a des chances de percer à travers d'autres mediums. C'est en effet le cas de Crunchyroll, Adult Swim et le studio japonais Telecom Animation Film qui vont lancer dès 2022 une série animée sur les aventures de Ryo Hazuki face à Lan Di. Un total de 13 épisodes ont été commandées auprès du studio à l'origine des Minipousse, de Cobra le film (1982), ou bien encore Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen (2014), qui précise que Yû Suzuki, le créateur du jeu, a été impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif. Histoire de voir à quoi ressemble le rendu final, on a le droit à un trailer qui ne met évidemment pas vraiment l'animation en valeur. De même, le chara-design manque de caractère, mais on espère que le reste suivra. Arrivée donc en streaming légal d'ici quelques mois.