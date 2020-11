Shenmue III : une grosse édition collector annoncée, voici ce qu'elle contient

Shenmue III Complete Edition sur PS4

Une boîte de jeu Dreamcast Shenmue III Complete Edition (sans jeu Dreamcast)

Une carte de bienvenue de l'Hôtel Niaowu

Une carte des herbes de Bailu

Une carte VIP du Golden Goose

Une Figurine de Chobu Chan

Une Figurine de Bailu Chan

Une réplique de la Sword of Seven Stars de 12,7 cm





Attention toutefois : pour faire l'acquisition de cette "Limited Collector's Edition", il vous faudra dépenser la somme de 125,69 euros et, surtout, être suffisamment réactif : seulement 3000 exemplaires seront produits. Commandez tout ça dès maintenant depuis le site officiel de Limited Run Games

Sorti il y a un an sur PlayStation 4 et il y a quelques jours sur Steam, Shenmue III n'a pas encore totalement dit son dernier mot : preuve en est de cette association avec Limited Run Games, l'éditeur fortiche, qui vient tout juste de lever le voile sur... une édition collector. Oui, même en retard, peu importe. Et à vrai dire, il y a fort à parier que cette ultime version du titre charme les grands fans de la saga culte. Voici tout ce qu'elle contient :