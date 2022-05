Shenmue 4 : le jeu est-il réellement en développement ? Yû Suzuki se livre en interview

Ajouter des marqueurs de quêtes, optimiser le fast travel et les fonctionnalités de temps accéléré, alléger l'interface... Je voudrais délivrer une expérience plus douce pour ceux qui souhaitent avancer rapidement dans l'histoire. Si le jeu avait le même contenu que Shenmue 3, alors vous pourriez le terminer 1,5 fois plus vite", avait-il expliqué. Pour mémoire, Shenmue 3 est sorti le 19 novembre 2019 sur PC et PS4.





Ces dernières semaines, une grosse rumeur concernant un éventuel Shenmue 4 s'est répandue sur la Toile comme une traînée de poudre. Shenmue 3 ayant été une déception sur le plan technique, nombreux sont les fans à vouloir que Yû Suzuki se lance dans le développement d'un nouvel épisode cette fois-ci beaucoup plus abouti. Malheureusement, il va falloir qu'ils prennent leur mal en patience, car comme le rapportent nos confrères de Famitsu , le créateur de la série a fait comprendre que pour le moment, rien de bien concret n'avait encore été initié.S'il est conscient que Shenmue 3 n'aurait sans doute jamais vu le jour sans le soutien indéfectible de la communauté, Suzuki-san sait aussi que le fan service peut empêcher les profanes de s'imprégner de l'univers de la série. C'est d'ailleurs l'un des points qu'il aimerait améliorer si Shenmue 4 devait voir le jour, Shenmue 3 ayant surtout été développé pour les puristes. Ses récents propos font écho à ce que le bonhomme avait déclaré en avril 2020 au cours d'une interview avec IGN Japan En effet, il avait déjà listé quelques éléments pour toucher un public plus large. "