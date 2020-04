Shenmue 4 : Yu Suzuki sait déjà quoi faire "si l'opportunité se présente"

Pour Shenmue III, je l'ai vraiment conçu pour les fans. Mais s'il y a une opportunité de faire Shenmue IV, et je pense qu'il y en aura, je sais ce qui doit être fait pour satisfaire les nouveaux venus et créer un jeu qui saura les réjouir, eux aussi.

- Que souhaiteriez-vous améliorer ?



- Toutes sortes de choses. Ajouter des marqueurs de quêtes, optimiser le fast travel et les fonctionnalités de temps accéléré, alléger l'interface... Je voudrais délivrer une expérience plus douce pour ceux qui souhaitent avancer rapidement dans l'histoire. Si le jeu avait le même contenu que Shenmue III, alors vous pourriez le terminer 1,5 fois plus vite.

Avec Shenmue III, j'ai répondu de tout mon cœur à la demande des fans. Je n'étais pas vraiment dans l'optique de faire beaucoup de profits. Cependant, si l'on veut rester pérenne, nous devrons la prochaine fois penser à faire quelque chose qui se vend. Et la meilleure façon de s'y prendre, eh bien... Nous avons déjà parlé en profondeur.

Maintenant que l'événement Shenmue III est passé, tous les regards se tournent vers une hypothétique suite évidemment convoitée par d'innombrables fans de la saga. Après tout, puisque la franchise est enfin remise d'aplomb, ce serait bête de ne pas en profiter : figurez-vous que Yu Suzuki, créateur historique de la trilogie, lui, a déjà bien des idées en tête. Le développeur s'est ainsi livré à IGN Japan au cours d'une interview, laquelle révèle les prochains plans du concepteur pour l'avenir de la licence : malgré tout, notons que cela relève de souhaits et non d'une véritable concrétisation... Qu'importe, les propos s'avèrent malgré tout franchement intéressants.Plus que jamais, Shenmue III fut effectivement l'exemple même du fan service difficile d'accès : une mine d'or pour les amateurs de la marque, une douloureuse expérience figée dans le passé pour d'autres.Si Yu Suzuki avoue que le plaisir des fans autour de Shenmue III le réjouit énormément, un quatrième épisode se doit décidément d'être plus ouvert pour des raisons commerciales évidentes.Suzuki San semble donc plutôt confiant quant à l'avenir de Shenmue et l'on espère, nous aussi, que sa prochaine aventure saura nous contenter davantage