God of War Ragnarök : non, "Ragnarök" n'est pas encore le vrai titre (et c'est Sony qui le dit)

Le nom et le logo de notre prochain jeu God of War ne sont pas encore définitifs. Un logo incorrect a été utilisé par erreur dans notre présentation avec les investisseurs. Nous sommes impatients d'en partager davantage et nous excusons pour toute confusion.

Timidement annoncé l'année dernière, celui que l'on appelle God of War Ragnarök - un peu par défaut, faute d'avoir quoique ce soit d'autre à se mettre sous la dent - fait d'ores et déjà des envieux. Assurément,, plusieurs années après la splendide aventure nordique du célèbre copain grec. Du coup, on prend notre mal en patience, sagement. Et on reste à l'affût de la moindre bribe d'actualité.Justement, un nouveau détail particulièrement important vient tout juste d'émerger :D'ailleurs,C'est Sony qui l'a avoué à nos confrères d'IGN, et pour une noble cause : éviter la confusion alors que le monde entier l'appelle "God of War Ragnarök" à tort et à travers, d'autant plus depuis que le logo fut aperçu dans lors d'une réunion interne pour les investisseurs.En d'autres termes, on ne sait vraiment pas comment appeler la prochaine exclusivité PS5.Peut-être aura-t-on des nouvelles un peu plus concrètes cet été...