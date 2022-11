God of War Ragnarök : voici comment faire pour débloquer la vraie fin du jeu

Comme ce fut le cas avec le premier God of War, celui de 2018, il existe une fin cachée dans le jeu, considérée comme étant la vraie. Il y a quatre ans, c'était l'apparition de Thor qui venait toquer à la porte de la maison de Kratos et d'Atreus ; scène qu'on a pu revivre dès le début de l'aventure et cette fois-ci, ce sont les funérailles de Brok qui viennent clôturer l'aventure de notre divin chauve et faire défiler les crédits du jeu. Comment accéder à cette fin cachée ? Rien de plus simple : une fois que vous avez terminé l'aventure princiale, une quête secondaire intitulée "Les Funérailles d'un Viking" se débloque. Une fois que vous avez quitté Hoddmimis Holt, Mimir mentionnera que Lunda l'a informé qu'il y a une cérémonie pour honorer la mémoire de Brok à la taverne de Raeb à Svartalfheim. Il faut alors se rendre là-bas en utilisant la porte mystique, sachant que la plus proche n'est autre que la porte de Nidavellir. Une fois arrivé, suivez le chemin sinueux jusqu'à la porte de la taverne et entrez.









Une fois arrivé, vous trouverez Raeb, Durlin et Lunda partageant leurs plus beaux souvenirs de Brok autour d'un verre. Après les avoir écouté, ils vous encourageront à rendre hommage à Brok, dont le corps est allongé sur une table voisine. Il expliqueront à Kratos qu'ils feront bientôt leurs derniers adieux à Brok à Sverd Sands, une petite île au bout du ferry la plus proche de la prison du prétendant Tyr.









Lorsque vous êtes prêt, partez par la même porte mystique par laquelle vous êtes venu et revenez à la passerelle mystique au bas du chemin, celle près des zones humides d'Aurvangar. En arrivant, suivez le chemin devant vous et tournez à gauche, où vous atteindrez bientôt l'embarcation qui vous emmènera à Sverd Sands. Une fois que le bateau s'arrête, dirigez-vous vers le groupe près de l'eau et interagissez avec le corps de Brok pour déclencher une longue cinématique.





On verra alors Kratos prendre le corps de Brok pour l'emmener au bûcher afin de démarrer le processus funéraire. C'est à ce moment-là que Sindri interviendra pour faire un dernier adieu à son frère. En le plaçant dans l'océan, Sindri demandera à Freya d'allumer sa flèche avec sa torche, dans laquelle elle mettra ensuite le feu au bûcher funéraire. En voyant Sindri bouleversé, Kratos va tenter de le consoler, mais notre guerrier va être rejeté par ce dernier et lui jettera un regard qui en dit long, avant de s'éloigner et de passer dans un autre royaume. Une fois la cinématque terminée, le jeu déclenchera le générique final, accompagné du thème musical final : "Blood Upon the Snow". Bravo, vous venez de débloquer la vraie fin de God of War Ragnarök.