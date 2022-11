God of War Ragnarök : Bear McCreary parle de sa musique, attention, il y a des spoilers

God of War Ragnarök représente le meilleur lancement historique d'un jeu PayStation Studios et confirme sa position de AAA de fin d'année. Maintenant que le jeu est disponible et que de nombreux joueurs ont fini la suite des aventures de Kratos et d'Atreus, Sony Interactive Entertainment peut enfin communiquer sur certains aspects narratifs du jeu. Dans cette nouvelle vidéo postée par le constructeur japonais sur sa chaîne YouTube, c'est tout le travail autour de la musique qui est mise en avant. Une fois encore, c'est l'excellent Bear McCreary qui est l'auteur et le compositeur des musiques du jeu, et cette fois-ci, il a dû se heurter à une nouvelle thématique, celle dédiée à Atreus, désormais devenu un personnage jouable. Bear McCreary explique qu'il a choisi des notes plus douces et plus discrètes que celles qui composent le thème de Kratos, lui qui représente la brutalité et le mâle alpha. Il explique aussi qu'il s'est confronté au fait que God of War Ragnarök était plus vaste dans ses paysages et ses ambitions que le premier épisode de 2018, tout en sachant que l'histoire restait intimiste. Pendant plus de 11 minutes, Bear McCreary nous explique ainsi ses challenges et son travail étalée sur plusieurs années.