Charts France : God of War Ragnarök sacré Top 1 des ventes de la dernière semaine de 2022

Dix jours après la fin de l'année 2022, le SELL et GfK nous révèlent enfin le classement des meilleures ventes de jeux vidéo concernant le marché français. Il s'agit de la dernière semaine, celle du 26 au 31 décembre 2022, et qui permet de constater que c'est God of War Ragnarök qui finit sur le première marche du podium, tout comme la semaine d'avant. Preuve que Kratos et Atreus sont devenus des valeurs sûres de cette fin d'année pour se retrouver au pied du sapin. En deuxième position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe qui n'a pas fini de faire plaisir aux jeunes gamins, désireux d'avoir le meilleur jeu de karting jamais réalisé. Ensuite, c'est FIFA 23 qui suit, avec Kilian Mbappé en couverture, le héros de la Coupe du Monde de football, tandis que la 4è place est occupé par Pokémon Violet. Enfin, pour la 5è et dernière place, c'est un revenant qui fait son come-back, à savoir Gran Turismo 7 dans sa version PS5, lui qu'on retrouvera au cinéma le 11 août prochain.Sur PC, Football Manager 2022 finit 2022 en beauté en prenant le Top 1, tandis que la deuxième place a été prise par Minecraft Java & Bedrock, alors que c'est Farming Simulator 22 qui se place à la troisième place.

Charts France Semaine 52 (du 26 au 31 décembre 2022)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Pokémon Violet (Switch - Nintendo)

5/ Gran Turismo (PS5 - Sony Interactive Entertainment)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2022 (SEGA)

2/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)