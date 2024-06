God of War Ragnarök sur PC : de nouvelles fonctionnalités pour la Superior Version, un nouveau trailer aussi

Parmi les événements marquants du State of Play du 31 mai 2024, il y a eu l'annonce de la version PC de God of War Ragnarok, qui s'inscrit dans la nouvelle politique de Sony concernant le marché des tours gaming. Comme le premier épisode de 2018, les nouvelles aventures de Kratos et d'Atreus débarqueront le 19 septembre prochain avec tout un tas de fonctionnalités inédites et tout le contenu complet. En d'autres termes, il sera possible de jouir d'un affiche en véritable 4K native, sachant que le jeu sera évidemment compatible avec les écrans ultra wide et les formats 21:9 et 32:9. On pourra aussi profiter de la prise en charge du Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA RTX, l’AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) et l’Intel XeSS (Xe Super Sampling), ce qui devrait améliorer encore plus le rendu visuel de ce que les PCistes appellent déjà la Superior Version. D'ailleurs, le DLC qui propose le mode Roguelite sera bien évidemment disponible dans cette version.









Sony précise d'emblée qu'il sera nécessaire d'avoir un compte PlayStation pour pouvoir y jouer sur PC, choses qui a déjà été mis en place avec Helldivers 2 et Ghost of Tsushima, provoquant un tollé monstre, et empêchant plus de 170 pays à ne plus pouvoir accéder au jeu. Mais au moins, cette fois-ci, c'est annoncé dès le départ.





L’édition Deluxe numérique du jeu God of War Ragnarök inclut :

Le jeu complet God of War Ragnarök pour PC

pour PC L’armure de Valnoir pour Kratos *

* La tenue Valnoir pour Atreus (cosmétique)*

(cosmétique)* Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos*

pour les Lames du Chaos* La poignée de hache Valnoir pour la hache Léviathan*

pour la hache Léviathan* La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök

Un mini artbook numérique Dark Horse