God of War : c'est Amazon Prime qui a hérité de la série télé, la production est lancée, 1ers détails

C'est officiel, la série télé pour God of War entre en production. C'est Amazon Prime Video qui le fait savoir sur ses réseaux sociaux, fier d'avoir pu hérité du projet, la plateforme de Jeff Bezos ayant été en concurrence avec d'autres acteurs du milieu. Les pourparlers engagés en mars dernier se sont donc concrétisés, sachant que c'est bien Rafe Judkins (La Roue du temps) qui occupera le poste de showrunner, tandis que Mark Fergus et Hawk Otsby (Iron Man, Les Fils de l'homme, The Expanse) s'occuperont du scénario. Si les trois hommes seront également à la production, ils seront également épaulé par Cory Barlog, directeur créatif chez Santa Monica Studio et réalisateur du reboot de 2018. Un gage de qualité qui rappelle ce que HBO a fait avec The Last of Us en faisant appel à Neil Druckmann, qui a d'ailleurs réalisé au moins un épisode de la série télé. Il y a donc une volonté de rester extrêmement fidèle au matériau d'origine, sachant que l'histoire de cette série télé reprendra celle du God of War de 2018. On suivra les aventures de Kratos et d'Atreus dans cette quête de rédemption et de compréhension, avec en des dieux nordiques qui veulent en découvre avec le nouveau dieu de la guerre qui a éliminé tout l'Olympe à lui tout seul. Reste à savoir qui sera choisi pour incarner Kratos, lui qui représente à lui tout seul l'autorité. On croise les doigts pour un résultat exceptionnel

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) 14 décembre 2022