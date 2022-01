GOD OF WAR : la version PC s'offre un trailer en Ultra Wide avec des séquences spectaculaires

C'est demain que sort GOD OF WAR sur PC ; une attente de près de 4 ans pour celles et ceux qui ne possèdent pas de PS4 ni de PS5 à la maison et qui se languissent de découvrir les aventures du nouveau Kratos barbu en plan-séquence. A cette occasion, impossible pour Sony Interactive Entertainment de ne pas produire un trailer de lancement digne de ce nom. Séquences épiques méticuleusement choisies, résolution 4K et format Ultra-Wide pour les personnes qui possèdent un moniteur compatible, tout a été fait pour nous en mettre plein la vue. En plus de tous ces ajouts, cette version PC de GOD OF WAR propose un frame-rate illimité, est compatible avec les technologies DLSS et Reflex de NVIDIA, et il est possible d'y jouer soit avec le combo clavier & souris, soit avec une manette DualShock 4 ou DualSense de a PS5. Royal non ?