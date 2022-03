God of War : une série télé vient d'être confirmée, Amazon Prime Video se place dessus

Li'nformation est fraîche de quelques minutes à peine : le toujours très renseigné magazine Deadline vient de confirmer qu'une adaptation du jeu vidéo God of War est prévue sur petit écran. Une annonce qui n'est pas vraiment une surprise quand on sait que Sony Interactive Entertainment s'est lancé dans l'idée d'adapter ses plus grandes franchises jeux vidéo au cinéma ou en série-télé via sa société PlayStation Productions. Toujours selon Deadline, les négociations avec Amazon Prime Video ont démarré et la plateforme de Jeff Besos semble être bien parti pour décrocher l'exclusivité et que les producteurs Mark Fergus et Hawk Ostby sont déjà en pourparlers avec le showrunner de La Roue du Temps, Rafe Judkins, pour travailler sur ce projet d'envergure. Avec la mythologie grecque ou celle des pays nordiques comme toile de fond, God of War peut parfaitement se mesurer à des grosses productions telles que le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones en matière d'ambition visuelle. Toujours est-il que de savoir Kratos débarquer en série-télé est quelque chose qu'on a toujours fantasmer. Il faut maintenant trouver le bon acteur et le reste du casting pour faire honneur au personnage.