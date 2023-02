God of War Ragnarök : on est allé voir la hâche géante Leviathan de Kratos à La Défense

La voici la fameuse hache Léviathan de Kratos plantée devant l’Arche de La Défense ! Elle est moins percutante que celle de Londres, mais elle reste quand même assez impressionnante une fois devant ✌️



J’ai fait une vidéo TikTok dessus : https://t.co/wuMYiviJ85#GodofWarRagnarok pic.twitter.com/anrO4PnUPx — Maxime CHAO (@MaximeChao) 8 février 2023

Maintenant que la pénurie est dans le rétroviseur, Sony Interactive Entertainment va pouvoir pouvoir déployer davantage de stocks pour sa PS5. Une annonce qui a été faite il y a quelques jours sur le PlayStation Blog , et dans lequel le constructeur japonais a aussi annoncé la mise en place d'une activation "Live from PS5". Il s'agit ni plus ni moins que de trois événements dédiés autour des licences God of War, Horizon et Gran Turismo, qui vont avoir droit chacun à une mise en avant dans les rues de Paris et autour. En effet, du 8 au 12 février 2023, il sera possible de découvrir la hache Léviathan de Kratos sur le parvis de La Défense, de boire une petite collation au GT Café, ou bien encore prendre un bon repas à l'Horizon Restaurant. Nous nous sommes d'ailleurs rendus à La Défense tôt ce matin pour voir à quoi ressemblait la hache de Kratos. Faisant 4 à 5 fois la taille d'une hache normale, elle est plantée dans un morceau de glace, aposé à un container siglé PlayStation. C'est assez impressionnant une fois sur place, mais nettement moins percutant que la hache plantée au sol qu'on a pu voir à Londres il y a quelques jours en photos sur les réseaux sociaux. Dire que les Anglais ont une meilleure version est un bel euphémisme. On vous laisse juger.

La hache Léviathan

Lieu : Parvis de la Défense, 92800 Puteaux

Dates : du 8 au 12 février

La hache Léviathan est la nouvelle arme iconique de Kratos, dans God of War Ragnarök.

Les fans pourront admirer une version géante de cette hache, plantée sur le Parvis de la Défense.

Le GT Café

Lieu : Garage Amelot, Passage Saint-Pierre Amelot, 75011 Paris

Dates : du 8 au 12 février, de 10h à 19h, entrée libre

Inspiré du lieu iconique éponyme de Gran Turismo 7, le GT Café proposera aux fans de prendre un café, entourés de bolides, réels et virtuels.

Une magnifique collection de voitures de sport sera disposée dans le lieu, mais également des simulateurs pour tester GT7 dans les meilleures conditions possibles.

Il y aura également un pop-up store présent sur le lieu.

L’Horizon Restaurant

Lieu : 45 rue Saint Honoré 75001 Paris

Dates : du 9 au 11 février

Les fans d’Aloy pourront venir déguster, dans un lieu totalement habillé aux couleurs du jeu, une cuisine inspirée de l’univers d’Horizon Forbidden West.

L’Horizon Restaurant proposera deux services par jour, un le midi et un le soir, sur la base du premier arrivé, premier servi et dans la limite des places disponibles.