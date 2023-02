God of War Ragnarök : c'est 11 millions de copies vendues en 3 mois, c'est un record !

God of War Ragnarök vient d'établir un nouveau record, celui d'avoir franchi le seuil des 11 millions de copies en moins de 3 mois. Preuve que la licence n'a jamais été aussi populaire. A titre de comparaison, le premier God of War (celui de 2018) a mis une année complète pour dépasser la barre symbolique des 10 millions de ventes, tandis que The Last of Us Part 2 avait eu besoin de 2 ans pour parvenir à ce stade. Autant vous dire qu'un succès pareil ouvre encore plus le champ des possibles pour un nouvel épisode qui pourrait bien partir sur une nouvelle mythologie. Pour beaucoup, Kratos pourrait bien se diriger vers l'Egypte, sachant que les développeurs de Santa Monica Studios l'avaient déjà envisagé avant de jeter leur dévolu sur la mythologie nordique. De quoi continuer à entretenir une certaine hype autour de la licence.





We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!



None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) 1 février 2023





Non content d'avoir été le meilleur lancement d'un jeu PlayStation Studios avec ses 5.1 millions de copies vendues en l'espace de 5 jours,