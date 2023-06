Netflix a débauché le directeur artistique de God of War Ragnarok pour son nouveau AAA

I’m happy to announce that I’ve joined Netflix to develop a new original IP AAA game. I’m really excited to build a team and to work with the amazing Joseph Staten, Jerry Edsall and Chacko Sonny to bring a new world to life ❤️ pic.twitter.com/RQVDr0b1zs — Raf Grassetti (@rafagrassetti) 31 mai 2023

En quelques années, Rafael Grassetti est devenu une personne importante au sein des studios Santa Monica, les développeurs de la licence God of War. Très actif sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, l'homme s'est forgé une belle réputation avec ses créations. Artiste principal sur le God of War de 2018, Rafael Grassetti a occupé le poste de directeur artistique pour sa suite God of War Ragnarok, puis directeur artistique du studio à partir d'octobre 2022. L'homme a du talent pour sûr, a monté les échelons et s'est même fait débaucher par Netflix en personne pour rejoindre son premier AAA multiplateforme. Le géant du streaming a en effet des envies de jeux vidéo et pour ce faire, il se donne les moyens de ses ambitions. Car en plus de Rafael Grassetti, d'autres vétérans du jeu vidéo ont également été débauchés. Joseph Staten (un ancien de chez Bungie et Microsoft) occupe le poste de directeur créatif, tandis que Jerry Edsall (Gears of War 4 & 5) a été pris pour le poste de directeur technique, et enfin Chacko Sonny (producteur d'Overwatch) est devenu le directeur du studio. A ce stade, le AAA multi-support de Netflix n'a pas encore été dévoilé, mais les envies de faire du bruit sont là.