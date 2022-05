Sony dévoile les chiffres de ventes d'Horizon Zero Dawn, God of War et Days Gone sur PC, il se montre ambitieux

Uncharted : Legacy of Thieves Collection devrait sortir dans les prochains sur PC, et il se murmure aussi que Returnal pourrait en faire de même.





Conscient qu'il est nécessaire de toucher des joueurs de tous horizons, depuis 2019, Sony Interactive Entertainment a pris l'habitude de sortir quelques-unes de ses productions sur PC. Ça a commencé avec Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond : Two Souls, Detroit : Becom Human), avant de passer à Horizon : Zero Dawn, Days Gone, ou encore Death Stranding. Du coup, lors du Business Segment Briefings 2022 de Sony Corporation qui s'est tenu récemment, le constructeur japonais a tenu à faire le point sur les ventes d'Horizon : Zero Dawn, de God of War et de Days Gone (chiffres arrêté à mars 2022).Disponible depuis le 7 août 2020, la version PC d'Horizon : Zero Dawn s'est écoulée à 2,39 millions d'exemplaires. À ce jour, il s'agit de la meilleure performance de Sony Interactive Entertainment sur la machine. Quant à God of War, il totalise 971 000 exemplaires vendus, le jeu n'ayant débarqué que le 14 janvier dernier. Enfin, Days Gone - qui est sorti le 18 mai 2021 - repose sur quelque 852 000 exemplaires commercialisés.Lors de sa présentation, la firme a souligné - sans surprise - que les revenus générés sur PC prenaient de plus en plus d'ampleur (35 millions de dollars en 2020-2021, 80 millions de dollars en 2021-2022), et qu'il espérait donc atteindre les 300 millions de dollars de recettes en 2022-2023. On rappelle qu'