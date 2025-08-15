HTC se lance aussi dans les lunettes connectées, les HTC IA VIVE Eagle, fonctions, prix et lancement, tout savoir !

HTC n’avait pas sorti de gros hardware grand public depuis un moment, mais la marque taïwanaise tente un retour inattendu avec les VIVE Eagle, une paire de lunettes connectées pensées pour ramener l’IA au niveau du quotidien. Pas de promesse de réalité augmentée façon science-fiction, mais une approche plus pragmatique : un objet qui ressemble à une paire de lunettes de soleil élégante, et qui embarque musique, assistant vocal, photo, vidéo et traduction en temps réel. Sur le papier, rien de révolutionnaire, mais HTC joue la carte de l’intégration fluide. Un simple “Hey VIVE” déclenche une photo avec le capteur 12 mégapixels grand-angle, la traduction se fait directement dans l’oreille sans sortir son téléphone, et l’assistant IA – qui s’appuie sur GPT et Google Gemini – gère rappels, itinéraires ou recommandations locales. L’audio, diffusé par conduction ouverte, promet un son riche sans enfermer l’utilisateur dans une bulle et sans imposer d’écouteurs.









Côté design, HTC a retenu la leçon des Google Glass et autres ratés du passé : les VIVE Eagle n’ont rien d’un prototype futuriste. Avec moins de 49 grammes sur la balance, des lignes sobres et des verres Zeiss, elles se veulent d’abord portables sans gêne, sans attirer les regards chelous sur la personne qui les porte. L’idée est en effet d'en faire un objet lifestyle, qui s’intègre dans le quotidien plutôt qu’un gadget ostentatoire. Reste évidemment la question de l’usage réel et de l’autonomie. HTC annonce d'ailleurs 4,5 heures de lecture musicale continue et une recharge rapide qui redonne 50% en dix minutes. Suffisant pour accompagner une journée ponctuée de quelques fonctions IA, mais trop court pour un usage lourd. L’autre défi est celui de la confiance : les lunettes connectées traînent encore une réputation de mouchards. HTC prend soin de préciser que tout est stocké localement, chiffré en AES-256, et qu’un témoin lumineux s’allume dès qu’une photo ou une vidéo est enregistrée.









Le prix quant à lui est fixé à 15 600 NT$ (environ 450 €). Pas délirant au regard du positionnement premium, mais assez élevé pour un objet dont il reste à prouver qu’il deviendra indispensable, sachant qu'on reste sur les mêmes tarifs que les lunettes Meta. A noter par ailleurs que HTC teste d'abord le marché local avant de viser l'international. Du coup, la distribution passe par les magasins 2020EYEhaus pour l’aspect optique et Taiwan Mobile pour l’intégration télécoms, avec précommandes ouvertes dès aujourd’hui.



























