Silent Hill f : le trailer de lancement révèle les traumas d'enfance de Hinako Shimizu

Plus que quelques jours avant la sortie de Silent Hill f, mais comme les tests de la presse sont déjà tombés, Konami a décidé de publier le trailer de lancement de son nouveau survival horror. Une bande annonce qui a décidé d'en montrer davantage sur l'histoire de Hinako Shimizu, cette jeune lycéenne introvertie qui semble avoir subi des violences familiales par le passé. C'est du moins ce que nous laisse présager les images de cette vidéo, qui peuvent d'ailleurs mettre mal à l'aise, mais c'est aussi le but. On rappelle que la particularité de ce nouveau Silent Hill f est de se dérouler au Japon, une première, dans les années 60. Sa lutte intérieure se traduit donc par un fil rouge séduisant : « trouver la beauté dans la Terreur » et c’est ce qui va évidemment faire le lien avec tous les Silent Hill. Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est fantasmé ? Réponse lors de la sortie du jeu le 25 septembre prochain. J'ai commencé le test, mais j'attends de terminer l'aventure pour vous livrer mon verdict final.
Silent Hill f
