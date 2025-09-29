Silent Hill f : déjà 1 million d'exemplaires, il se vend plus vite que Silent Hill 2 Remake

Sorti il y a 3 jours à peine, Silent Hill f connaît un superbe lancement. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, chose que beaucoup ne pensait pas que ce soit possible, étant donné que le titre n'était pas considéré comme un bulldozer commercial ; et pourtant... Entre scepticisme sur la capacité de Konami à relancer une licence en hibernation prolongée et une intrigue transposée dans un Japon folklorique éloigné des standards occidentaux, le jeu a pris tout le monde à contre-pied. Résultat : un million de ventes en 3 jours seulement, pulvérisant les records maison et reléguant le remake de Silent Hill 2 au rang d’échauffement. Un exploit à relativiser, certes — Capcom continue d’écraser la concurrence avec Resident Evil qui reste intouchable sur le plan des volumes — mais l’élan est inédit pour une franchise que l’on avait trop vite rangée dans la catégorie « culte mais marginale ».









Le réveil tardif de Konami

Le paradoxe est cruel : Konami aura mis plus de dix ans à réanimer une série que l’on disait morte, pour finalement découvrir qu’elle recèle encore un public prêt à se mobiliser massivement. Le remake de Silent Hill 2 avait déjà donné un signal clair en 2024 avec son million en une semaine. Silent Hill f, lui, transforme l’essai en démonstration, confirmant que l’aura de la franchise dépasse largement les cercles de fans historiques. Ce regain n’est pas qu’un succès de timing ou de nostalgie : Konami a su miser sur un déplacement narratif risqué — le Japon des années 60 — qui intrigue, déstabilise, mais surtout capte une nouvelle audience, notamment sur les marchés asiatiques. Konami insiste sur le fait que Silent Hill f se vend mieux que Silent Hill 2 dans toutes les régions, un signal rare pour une série historiquement inégale dans ses performances internationales. Ajoutons à cela un bouche-à-oreille positif, et l’éditeur se retrouve avec une dynamique qu’il n’avait plus connue depuis l’ère PlayStation 2.

Et la machine ne s’arrêtera pas au jeu vidéo : Return to Silent Hill, nouvelle adaptation par Christophe Gans, arrivera en février 2026. Le film mise sur le capital narratif de l’épisode le plus iconique de la saga (James Sunderland et sa quête obsessionnelle) et bénéficie cette fois d’un contexte favorable : une licence revenue sur le devant de la scène et un public ragaillardi. On sera là.



