Gear.Club Unlimited 3 : la Switch 2 d'abord, les autres consoles après

Annoncé au printemps dernier, Gear.Club Unlimited 3 n'avait plus donné de signe de vie, jusqu'à aujourd'hui, puisque Nacon et Eden Games ont décidé qu'il était temps d'annoncer l’ouverture des précommandes de leur jeu, dont la sortie est désormais fixée au 19 février 2026. En fait, le jeu sera lancé en priorité sur Nintendo Switch 2, où il bénéficiera d’une exclusivité temporaire, les versions PC et consoles devant suivre ultérieurement dans le courant de l’année 2026. Il faut dire que la licence Gear Club a un affect tout particulier avec les consoles de Nintendo et c'est la raison pour laquelle le support est privilégié. En parallèle, Nacon a dévoilé un nouveau trailer de gameplay, qui introduit deux environnements inédits : le Japon et la région méditerranéenne. De fait, les joueurs pourront évoluer sur des routes aux panoramas variés, allant des zones montagneuses japonaises aux paysages côtiers du sud de l’Europe.





A noter que le Japon occupera une place centrale dans le mode Histoire, avec l’ouverture du premier Gear.Club local. Les joueurs devront y constituer une équipe, recruter des pilotes et gérer les aspects techniques et humains de leur structure, avec des allers-retours réguliers entre la France et le Japon. Parmi les ajouts de gameplay, on apprend que Gear.Club Unlimited 3 introduira un 'Highway Mode', centré sur la conduite à très haute vitesse. Ce mode proposera des sections d’autoroutes japonaises caractérisées par un trafic dense, demandant aux joueurs de maintenir le contrôle de leur véhicule à plus de 300 km/h sur de longues portions, tout en gérant les risques liés à la circulation et aux virages serrés. On sait aussi que le multijoueur local en écran splitté à deux joueurs sera de retour, ce qui va permetttre aussi bien des courses compétitives que des sessions coopératives, notamment dans le Highway Mode.

Gear.Club Unlimited 3 sera disponible le 19 février 2026 sur Nintendo Switch 2.