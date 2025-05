Gear.Club Unlimited 3 : Nacon reprend le volant et relance la franchise après deux épisodes chez Microids

Nacon a officiellement annoncé la signature d’un accord avec Eden Games pour la publication et la distribution de Gear.Club Unlimited 3, cinquième volet (oui, vous avez bien lu) d’une franchise qui a d'abord fait ses armes sur mobiles. Prévu pour la fin de l’année 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, ce nouvel opus promet de plonger les joueurs au cœur des paysages montagneux du Japon et le long de la Côte d’Azur. Ce changement de partenaire marque un tournant, puisque pour la première fois, Nacon prend la place de Microids, qui avait assuré la publication des précédents titres. Cette nouvelle collaboration témoigne de la volonté de Nacon de renforcer son écosystème de jeux de course, déjà riche avec des licences comme Test Drive Unlimited Solar Crown et WRC Generations, ainsi que sa gamme de périphériques Revosim dédiés à la simulation automobile.





« Nous partageons une passion commune pour les jeux de course avec Eden Games. Cette collaboration sur Gear.Club Unlimited 3 nous permet d’allier nos expertises pour mettre une nouvelle fois en lumière la passion automobile », déclare Alain Falc, PDG de Nacon. Dans le communiqué, il est promis une expérience riche et variée avec plusieurs modes de jeu : des courses en pleine circulation dans le mode Highway, des aventures en open world, et des compétitions jusqu’à dix voitures sur la piste. Pour Eden Games, studio lyonnais qui s'est fait connaître pour ses jeux de course (avec un niveau de qualité en dent de scie), ce partenariat avec Nacon représente une nouvelle étape importante, un retour à une collaboration directe avec un nouvel éditeur spécialisé dans le racing. Gear.Club Unlimited 3 s’annonce ainsi comme une promesse d’innovation et de maîtrise technique, tout en restant fidèle à l’ADN de la série. On jugera le moment venu.