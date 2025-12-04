<meta itemprop="name" content="Vidéo The God Slayer : un nouveau jeu d'action venu de Chine qui fait aussi sensation" /> <meta itemprop="description" content="Pathea Games, jeune studio chinois qu’on pensait condamné à fabriquer des tranches de vie bucoliques avec leurs jeux My Time at Portia ou My Time at Sandrock, (des simulations de vie) semble décidé à passer à l'étape suivante."/> <meta itemprop="width" content="750" /> <meta itemprop="height" content="421" /> <meta itemprop="thumbnailURL" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/t/h/the-god-slayer/vv/the-god-slayer-6934464f1b5ea.jpg" /> <meta itemprop="associatedArticle" content="https://www.jeuxactu.com/the-god-slayer-un-nouveau-jeu-d-action-venu-de-chine-qui-fait-aussi-se-131423.htm" /> <meta itemprop="embedUrl" content="https://www.jeuxactu.com/videos/player-37270.htm" /> <meta itemprop="image" content="https://i.jeuxactus.com/datas/jeux/t/h/the-god-slayer/vv/the-god-slayer-6934464f1b5ea.jpg" /> <meta itemprop="headline" content="Pathea Games, jeune studio chinois qu’on pensait condamné à fabriquer des tranches de vie bucoliques avec leurs jeux My Time at Portia ou My Time at Sandrock, (des simulations de vie) semble décidé à passer à l'étape suivante."/><meta itemprop="duration" content="P0H02M09S" />

Pathea Games, jeune studio chinois qu’on pensait condamné à fabriquer des tranches de vie bucoliques avec leurs jeux My Time at Portia ou My Time at Sandrock, (des simulations de vie) semble décidé à passer à l'étape suivante. Comme beaucoup de sociétés qui ont commencé par des projets simples, mais lucratifs, Pathea Games se lance dans le jeu d'action avec un soupçon de RPG en monde ouvert, baptisé The God Slayer. En vrai, le jeu avait été annoncé en 2023, mais son annonce est restée confidentielle. Il est de retour aujourd’hui avec une première vraie démonstration de gameplay, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réussi son communication. Outre le nombre de vues qui a explosé très rapidement (quasiment 1 million de vues sur lac chaîne YouTube PlayStation en 48h).Concernant l'histoire, The God Slayer va nous faire incarner Cheng, un Elemancer pourchassé depuis une « Sanction Divine » qui a décimé les siens. Son truc à lui, c'est de manipuler les cinq éléments (feu, eau, terre, métal et bois) pour déclencher explosions, vagues, écrasements rocheux et combos élémentaires façon puzzle dynamique. Les développeurs de Pathea Games insistent sur les interactions entre éléments : le feu qui dévore le bois, l'eau qui étouffe le feu, la vapeur qui jaillit des chocs thermiques, une approche qui pourrait offrir des affrontements plus tactiques que bourrins. Très beat'em all dans son esprit, The God Slayer promet aussi de pouvoir utiliser ses éléments pour en faire des boucliers ou des armes de fortune. Il y aura aussi des dieux à affronter et pas uniquement dans des zones désertiques, mais aussi en pleine ville. Prévu sur PS5, Xbox Series et Steam, le jeu n’a toujours pas de date mais promet déjà une localisation française et un doublage chinois/anglais.