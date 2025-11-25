Assassin's Creed Shadows : une collab' avec l'Attaque des Titans, personne ne l'a vue venir

On va pas se mentit, les collaborations improbables, on commence à s’y habituer. Grâce à Fortnite, à Call of Duty et à la culture des crossovers qui défie toute logique, un Assassin’s Creed qui se frotte à un manga japonais ne surprend presque plus. Enfin presque... Parce qu’Assassin’s Creed Shadows a décidé de s’associer à L’Attaque des Titans, l’un des phénomènes culturels les plus puissants du Japon contemporain. La réflexion d’Ubisoft est simple et basique : puisquqe Assassin’s Creed Shadows se déroule au Japon, pourquoi ne pas inviter l’un de ses symboles les plus emblématiques ? Du coup, Naoe et Yasuke se retrouvent plongés dans une caverne de cristal qui évoque des souvenirs immédiats aux fans du manga, avec le titan d’Eren qui rôde dans le décor et un autre colosse prêt à bloquer leur route.





Le crossover s’accompagne d’une nouvelle quête narrative gratuite. Une mystérieuse femme, Ada, missionne notre duo expert en katana pour explorer la Grotte de Cristal et secourir un ami captif d’un culte obsédé par des expériences étranges. Mais Ubisoft ne s’arrête pas là, puisquec la troisième mise à jour narrative gratuite, A Puzzlement, propose des échanges temporaires de compétences et de nouvelles énigmes environnementales. On peut sourire de cette alliance improbable, mais elle s’inscrit dans une stratégie plus large : Ubisoft a compris que mêler son univers à celui de l’animation japonaise est un moyen efficace de séduire de nouvelles audiences tout en offrant un contenu dense aux fans historiques. Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 2 décembre sur Switch 2. Si vous avez toujours rêvé de voir des titans se dresser dans un décor japonais médiéval-fantastique, il est probablement temps de vous y mettre.







