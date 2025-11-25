JeuxActuJeuxActu.com

Assassin's Creed Shadows : une collab' avec l'Attaque des Titans, personne ne l'a vue venir

Assassin's Creed Shadows : une collab' avec l'Attaque des Titans, personne ne l'a vue venir

On va pas se mentit, les collaborations improbables, on commence à s’y habituer. Grâce à Fortnite, à Call of Duty et à la culture des crossovers qui défie toute logique, un Assassin’s Creed qui se frotte à un manga japonais ne surprend presque plus. Enfin presque... Parce qu’Assassin’s Creed Shadows a décidé de s’associer à L’Attaque des Titans, l’un des phénomènes culturels les plus puissants du Japon contemporain. La réflexion d’Ubisoft est simple et basique : puisquqe Assassin’s Creed Shadows se déroule au Japon, pourquoi ne pas inviter l’un de ses symboles les plus emblématiques ? Du coup, Naoe et Yasuke se retrouvent plongés dans une caverne de cristal qui évoque des souvenirs immédiats aux fans du manga, avec le titan d’Eren qui rôde dans le décor et un autre colosse prêt à bloquer leur route.

 

Le crossover s’accompagne d’une nouvelle quête narrative gratuite. Une mystérieuse femme, Ada, missionne notre duo expert en katana pour explorer la Grotte de Cristal et secourir un ami captif d’un culte obsédé par des expériences étranges. Mais Ubisoft ne s’arrête pas là, puisquec la troisième mise à jour narrative gratuite, A Puzzlement, propose des échanges temporaires de compétences et de nouvelles énigmes environnementales. On peut sourire de cette alliance improbable, mais elle s’inscrit dans une stratégie plus large : Ubisoft a compris que mêler son univers à celui de l’animation japonaise est un moyen efficace de séduire de nouvelles audiences tout en offrant un contenu dense aux fans historiques. Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series, et sortira le 2 décembre sur Switch 2. Si vous avez toujours rêvé de voir des titans se dresser dans un décor japonais médiéval-fantastique, il est probablement temps de vous y mettre.



Assassin s Creed Shadows


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 25 novembre 2025
13:09


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Ghost of Yotei aurait dépassé les ventes d’Assassin’s Creed Shadows sur PS5 en moins de trois semaines Trois semaines ont suffi à Ghost of Yotei pour dépasser Assassin’s Creed Shadows sur PS5, selon les dernières estimations d’Alinea Analytics. Un constat établi directement par le cabinet lors d'une prise de parole sur leur site. 24/10/2025, 19:23
Assassin's Creed Shadows : la version Switch 2 arrivera juste avant Noël, le Parkour va être amélioré Ubisoft lève enfin le voile sur la version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows, confirmant une sortie prévue le 2 décembre 2025. L’éditeur a profité de l’annonce pour détailler les prochaines mises à jour gratuites. 23/10/2025, 19:01

Ghost of Yotei VS Assassin's Creed Shadows : qui a le meilleur open world, on compare tout ! 01/10/2025, 09:00
Assassin's Creed Shadows : le DLC "Awaji" s'ouvre sur une séquence en 2D façon Prince of Persia 16/09/2025, 15:58
Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft dévoile une feuille de route ambitieuse pour sa première année 30/04/2025, 20:13
Assassin's Creed Shadows : les 1er chiffres de ventes au Japon sont tombés, c'est un flop 28/03/2025, 09:22


Assassin's Creed Shadows

Jeu : Action/RPG
Editeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Québec
20 Mar 2025
20 Mar 2025
20 Mar 2025

à ne pas manquer
voir la vidéo Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
Je note Sonic Racing Crossworlds : oui oui, il est supérieur à Mario Kart World (TEST + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Assassin's Creed Shadows : 20 min de gameplay pour voir les différences entre Yasuke et Naoe
Assassin's Creed Shadows : les fonctionnalités PC mises en avant dans un nouveau Assassin's Creed Shadows : les fonctionnalités PC mises en avant dans un nouveau trailer
Assassin's Creed Shadows : l'histoire de Yasuke et de Naoe racontée dans le Stor Assassin's Creed Shadows : l'histoire de Yasuke et de Naoe racontée dans le Story Trailer
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres Trailers