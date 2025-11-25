Rush Hour 4 : grâce à Donald Trump, le film avec Jackie Chan et Chris Tucker va se faire !

Croyez-le ou non, mais si le film Rush Hour 4 est aujourd'hui confirmé, c'est grâce (ou à cause, c'est selon) à Donald Trump. L'actuel Président des Etats-Unis a en effet fait pression auprès de Hollywood pour que le film puisse se faire et surtout réhabiliter un certain Brett Ratner (le réalisateur des 3 premiers épisodes) qui est persona non grata sur les plateaux depuis qu'il a été accusé de harcèlements sexuels en 2017, en pleine vague #MeToo. Il faut dire que son récent documentaire sur Melania Trump, financé à hauteur de 40 millions de dollars par Amazon, a permis à Brett Ratnet de se rapprocher de la famille présidentielle, et c'est de cette manière qu'il a permis à Donald Trump de personnellement s'investir dans la résurrection de la franchise. Avec Larry Ellison qui est à la tête de Paramount et qui s'avère être l’un de ses principaux soutiens financiers, Donald Trump peut désormais faire la pluie et le beau temps à Hollywood, d'autant que Paramount fait partie des sociétés bien placés pour racheter Warner Bros Discovery.







Le président a aussi exprimé son intérêt pour la résurrection des comédies et films d’action des années 1980-1990, précisant que son film de chevet n'était autre que Bloodsport. Rush Hour rassemble tous les ingrédients qui correspondent aux préférences de Trump action, combats spectaculaires, explosions, héros assurés et humour accessible. Mais plus qu’un blockbuster, Rush Hour 4 incarne, d’après Semafor, une stratégie culturelle : relancer des franchises emblématiques, à consonance conservatrice, visant à diffuser un certain « goût républicain » dans la culture populaire. Le retour de la franchise intervient à un moment où les comédies de buddy-cop connaissent un regain d’intérêt, comme le montrent les succès récents de la saga Bad Boys, avec Bad Boys for Life (2020) et Bad Boys: Ride or Die (2024), générant respectivement 426,5 et 404,5 millions de dollars au box-office mondial. Le défi pour Rush Hour 4 sera de séduire à la fois les fans nostalgiques et une nouvelle génération, malgré l’âge avancé de Chan et la longue absence de Tucker de l’écran principal.











La saga originale, lancée en 1998, avait conquis le public grâce à ce duo entre un flic chinois et un autre afro-américain, avec des suites en 2001 et 2007 cumulant près de 850 millions de dollars de recettes mondiales. Si tout se déroule comme prévu, le film pourrait relancer la franchise et revitaliser le marché des comédies d’action, longtemps délaissé par les studios hollywoodiens.



