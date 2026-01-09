Avowed : la version PS5 trouve sa date, une grosse mise à jour de prévu

On ne vous apprend rien, les exclusivités Xbox, même les plus symboliques, ne sont plus gravées dans le marbre et passent désormais chez la concurrence, à savoir PlayStation. Halo, Gears, Forza, tout le monde y passe à un moment ou à un autre. Dans ce contexte, voir Avowed finir par débarquer sur PS5, c'est devenu une formalité et la seule vraie question, c’était de connaître sa date de sortie. Désormais, on le sait, ce sera un an pile poil après sa sortie initiale sur Xbox et PC. Pour Obsidian et Mircosoft, c’est une stratégie désormais bien rodée : on laisse le jeu vivre sa première année dans l’écosystème Xbox et Game Pass, on ajuste, on corrige, on enrichit, et une fois le contenu bien stabilisé, on ouvre les portes à un nouveau public.





Pour Avowed, ça tombe plutôt bien, parce que le jeu fait partie de ces titres qui ont beaucoup fait parler, mais pas toujours dans le consensus. Il faut dire que Avowed a divisé. Pour certains, c’est un retour en grâce d’Obsidian, un RPG solide, généreux, avec une vraie identité. Pour d’autres, c’est un jeu trop sage, presque timide, qui n’ose jamais vraiment sortir des sentiers battus. Quoi qu’on en pense, il a au moins eu le mérite d’être une sortie marquante dans le catalogue Xbox de 2025, et le Game Pass a clairement permis à beaucoup de joueurs d’y goûter sans risque. Pour rappel, Avowed est un RPG d’action à la première personne, situé dans l’univers de Pillars of Eternity. On y incarne un émissaire envoyé par l’Empire d’Aedyr dans les Terres Vivantes, une région en proie à une mystérieuse peste qui s’étend et sème le chaos. Le cœur de l’expérience repose sur l’enquête, les choix et leurs conséquences, avec cette signature Obsidian très reconnaissable, même si le jeu reste plus mesuré que certains de leurs travaux passés.









Là où le titre a clairement évolué, c’est sur son suivi post-lancement, puisque Obsidian a passé l’année à écouter sa communauté. Des compétences ont été ajoutées pour mieux équilibrer les arbres du ranger et du combattant face au mage, jugé plus fourni au lancement. Des améliorations ont été apportées à la progression, à l’équipement, au crafting, sans oublier les corrections de bugs et de crashs, évidemment. Certains ajouts sont même directement issues de demandes insistantes des joueurs, tels que le mode arachnophobie. Autre ajout majeur, et pas des moindres : les races jouables. Amin, nains, et autres espèces emblématiques de Pillars of Eternity sont désormais disponibles. Et puis il y a le New Game+ aussi qui a été ajouté et Obsidian a opté pour une approche assez maligne où l'on conserve sess compétences et son équipement, mais en reprenant au niveau 1. L’idée n’est pas de rouler sur le jeu en mode dieu vivant, mais de proposer une montée en puissance progressive, avec des ennemis dotés de modificateurs : résistances élémentaires, résistance aux étourdissements, réactions aux coups… De quoi renouveler le challenge tout en valorisant l’investissement sur plusieurs parties. À tout cela s’ajoutent un mode Photo et la possibilité de modifier son apparence à la volée, et des ajustements plus fins sur certains arbres de compétences, notamment celui lié à l’Être divin.





La sortie PS5, prévue pour le 17 février, arrive donc comme une sorte de version “définitive” d’Avowed. Un jeu plus complet, plus équilibré, plus en phase avec ce que voulait faire Obsidian dès le départ. Les précommandes sont ouvertes, et le studio promet de continuer à communiquer sur les réseaux pour détailler cette arrivée sur la machine de Sony.



