Avowed : le 60fps confirmé, mais pas pour tout le monde

Le début de l'année 2025 est particulièrement chargé en RPG. Après l'expérience sans concession Kingdom Come Deliverance 2, les amateurs du genre vont pouvoir jeter leur dévolu sur Avowed, une proposition plus douce que le titre de Warhorse Studios et qui rappelle parfois Skyrim dans bien des aspects. Mais le jeu des studios Obsidian Entertainment aura bien d'autres arguments pour séduire les joueurs. Alors que le 30 images par seconde avait été remis en question quelques mois plus tôt par le directeur artistique Matt Hansen ("C'est un jeu solo à la première personne, donc vous n'avez pas forcément besoin des 60 images par seconde), les plans ont visiblement changé. Et pour cause, les joueurs avaient fait savoir leur mécontentement face à ces propos jugés maladroits et c'est Carrie Patel, game directrice du jeu, qui a confirmé que Avowed sera bien jouable en 60fps, mais à condition d'avoir une Xbox Series X. Les possesseurs de Xbox Series S ne pourront pas profiter de cet avantage non négligeable, puissance inférieure de la console oblige. De toutes les façons, le jeu sort la semaine prochaine et cela fait près d'une semaine qu'on a démarré l'aventure pour vous proposer un test digne de ce nom.



La sortie d'Avowed est attendue pour le 18 février sur PC et Xbox Seris, et disponible au lancement sur le Game Pass Ultimate.