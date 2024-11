AVOWED : on y a joué, le prochain Skyrim, c'est lui ?

Avowed, c'est tout simplement le prochain jeu signé Obsidian Entertainment, le studio à l'origine de Neverwinter Night 2, Star Wars KOTOR 2, Fallout New Vegas, South Park Le Bâton de la Vérité, Grounded et surtout la série Pillars of Eternity qui est considérée pour beaucoup comme étant le successeur spirituel de Baldur's Gate, avant que le troisième épisode ne sorte l'année dernière. Pillars of Eternity a pris tellement d'ampleur au sein d'Obsidian que le studio a décidé de lui offrir un spin-off, afin de donner du biscuit aux fans de C-RPG. Quatre ans après son annonce et un développement qui n'a pas été de tout repos, voici que le jeu semble prêt à braver l'avis de la presse avant celui du public. Nous avons pu y jouer, j'ai pu y jouer, lors de la Paris Games Week il y a quelques semaines, puisque les développeurs ont fait le déplacement jusqu'à la Porte de Versailles pour nous présenter le jeu et nous permettre surtout d'y jouer. Une démo d'une heure environ pour tester 3 builds différents : Barbare pour ceux qui aiment les affrontements au corps-à-corps, Mage pour les lâches qui aiment rester à distance et Ranger pour les personnes qui aiment tirer à la gâchette. En 1h de temps, j'ai pu tester Barbare et Ranger et je vais vous donner mes toutes premières impressions, et vous allez voir, il y a du bon et du moins bon aussi...

Forcément, 1h de démo n'est jamais suffisant pour se faire un avis tranché sur un C-RPG de la trempe d'Avowed, mais c'est déjà pas mal pour se faire une première idée de ce qui nous attend le 18 février 2025, sa date de sortie. Première chose à savoir, Avowed ne sera pas un open world, mais plutôt une succession de zones ouvertes qu'on va pouvoir parcourir comme bon nous semble. Certains y verront une déception, d'autres se contenteront des pages de chargement entre chaque zone, mais pour Obsidian Entertainment, c'est une manière de recentrer leurs intentions et leurs ambitions techniques. En faisant d'ailleurs le choix de ne pas partir sur un monde ouvert, les développeurs peuvent ainsi nous offrir un rendu visuel assez satisfaisant.







OLD SCHOOL, C'EST COOL ?



Comme vous pouvez le voir sur ces images de gameplay en 4K fournie par Obsidian (on n'avait pas le droit de capturer notre session de jeu), il se dégage une belle richesse visuelle, avec pas mal d'éléments qui composent les décors. Bon, on est loin d'un moteur 3D dernier cri et il est vrai que ce Avowed est même assez dépassé techniquement, notamment dans les animations qui font vraiment jeu de 2005, mais le jeu va essayer de compenser ces lacunes techniques par une direction artistique séduisante et un gameplay systémique. Et puis, vous l'aurez vu aussi, on s'éloigne de l'ambiance Dark Fantasy habituelle du genre pour proposer quelque chose de plus coloré, avec des armes qu'on pourra même customiser à sa guise. On va pas se le cacher, mais se diriger vers cette macédoine de couleurs a un but précis : tenter de séduire un public plus large, plus jeune sans doute, même si le studio n'arrête pas de préciser qu'il n'y aura aucun compromis sur le gameplay qui promet d'être profond et intéressant.









C'est d'ailleurs sur cet aspect que la démo a mis l'accent avec ces fameuses trois builds disponibles d'emblée pour qu'on puisse avoir un aperçu global du gameplay. On a donc démarré notre session de jeu par jouer le barbare, parce que la bagarre, on aime ça, et première chose à noter, c'est que les fans de la série Pillars of Eternity risquent de pester car les développeurs ont abandonné la dimension tactique pour une approche axée davantage sur l'action. Quand on vous disait que l'objectif est de séduire une autre frange de joueurs, ça passe aussi par ce genre de choix, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. De même, Avowed privilégie la vue à la première personne, au lieu de la 3D isométrique de Pillar of Eternity, l'une des raisons pour laquelle Avowed est aussi comparé à Skyrim. Ce n'est d'ailleurs pas la seule raison, il y en a d'autres, notamment au niveau de la molesse des combats, mais ça, on y revient dans quelques instants...







SKYRIM-LITE



Ce vous devez savoir avant qu'on engage la discussion autour du système de combat, c'est que malgré le choix d'une classe en début de jeu, avec la customisation de son personnage à faire aussi, rien ne sera figé. Il sera en effet possible de faire évoluer son personnage, notamment par le biais de trois arbres de compétences pour rediriger son choix si jamais on change d'avis. L'idée est donc de ne pas frustrer le joueur en lui laissant une certaine liberté dans le contrôle de sa destinée, ce qui n'est pas pour nous déplaire. D'ailleurs, toujours dans cette optique de séduire un plus grand nombre de joueurs, les combats sont en temps réels, sans aucune pause active, avec une approche plus Skyrim jusque dans les sensations. C'est évidemment quelque chose qui pourrait être interprété comme une qualité, sauf que Skyrim est un jeu qui date de 2011 et effectivement, dans le ressenti des combats, on a vraiment l'impression d'un jeu qui traîne la patte. C'est globalement assez mou, les combats manquent de précision, il n'y a pas beaucoup d'impact dans les coups donnés, et il arrive parfois qu'on ne tape pas au bon endroit, en raison de l'inertie de certaines attaques qui mettent beaucoup trop de temps à se déclencher, alors qu'on peut continuer à se déplacer autour d'un ennemi. Il y a heureusement quelques attaques plus percutantes, notamment celles qui charge quand on joue la build barbare, mais quand on a essayé Ranger avec des armes à feu à utiliser, il y a encore moins de férocité dans les affrontements.







Est-ce dû à des soucis techniques, à un manque de savoir-faire ou un choix délibéré de la part des développeurs de minimiser la férocité dans les combats ? La question mérite d'être posée, mais là où Avowed va être plus intéressant dans ses combats, c'est dans ses interactions systémiques, avec l'utilisation des éléments qui peuvent changer l'approche d'un combat. Faire usage de l'électricité pour blaster un maximum d'ennemis qui ont les pieds dans des flaques d'eau, voilà le genre de choses que le système de combat pousse à faire. Savoir manier les éléments avec intelligence pour ne pas se farcir les ennemis un par un, c'est aussi ça le secret d'une bonne stratégie. A nous aussi de bien comprendre l'usage des sortilèges dont dispose le compagnon qui nous accompagne dans cette aventure, d'autant qu'un menu permet de lui donner des ordres, ce qui est d'ailleurs fortement conseillé, tant on peut être débordé par les vagues d'ennemis.







LE JEU DONT JE SUIS LE HÉROS





L'autre force d'Avowed va se situer au niveau de sa narration et du côté roleplay qui devrait être poussé à l'extrême. Selon Obsidian, le joueur va se retrouver au coeur de nombreux choix moraux, avec des dizaines et des dizaines de possibilités de réponse qu'on n'a pas vraiment pu explorer avec notre session de 1h tout juste. Mais le jeu promet une grande liberté à la Baldur's Gate 3 avec des possibilités tentaculaires afin de ne rien trahir de l'héritage porté par Pillars of Eternity. On a néanmoins pu constater que selon l'approche qu'on décide de prendre avec les interlocuteurs, la conclusion peut être tout à fait différente. Il est possible de laisser en vie certains personnages, ou carrément les tuer, tout comme écourter un dialogue qui peut se finir en duel, comme avec Sargamis qui peut changer d'attitude du tout au tout. Une heure de jeu, c'est court pour un titre de cette trempe, mais on a néanmoins pu voir quelques éléments importants dans le jeu. Il y a du bon comme vous avez pu le voir avec le côté systémique, les dialogues et les possibilités tentaculaires, mais du moins bon également, notamment dans la technique et les combats qui manque de conviction. Dans tous les cas, rendez-vous le 18 février 2025 sur PC et Xbox pour le verdict final.