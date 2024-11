Avowed : le Art Director d'Obsidian accusé de discrimination raciale, Elon Musk s'en mêle...

Si vous doutiez encore de la crispation qui émane du monde du jeu vidéo ces derniers mois, voilà un drama qui devrait confirmer que notre industrie est en train de se fracturer en deux clans. Tout a commencé hier en fin de journée avec une capture d'écran d'un - ancien - message de Matt Hansen, le directeur artistique du jeu Avowed, attendu pour le 12 février prochain sur PC et Xbox Series. Il s'agit du nouveau jeu des studio Obsidian et le studio, comme le jeu, est depuis quelques heures dans la tourmente suite à ce message qui a semé la discorde sur Internet.



Rappel aux artistes noirs qui cherchent à faire évaluer leur portfolio ou à obtenir des conseils pour leur travail : mes DM sont ouverts et vous aurez toujours ma priorité. Il y a trop de blancs encroûtés dans ce milieu, laissez-moi vous aider à me remplacer un jour - J’ai envie de retourner vivre dans les bois.









Ce message, qui a depuis disparu du profil de Matt Hansen, a été partagé par le streameur Asmongold, lui aussi dans la controverse depuis des propos haineux (décidément), ce qui n'a pas manqué de provoquer la colère de nombreux joueurs, au point où cette histoire est remontée aux oreilles d'Elon Musk. Ce dernier s'est fendu d'un tweet (vu 46 millions de fois) à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, pour lui rappeler que "c'est illégal", tout en embrayant sur une idée lancée en l'air : la création de son propre studio, car il estime qu'il y a trop de studios qui appartiennent à des entreprises géantes. Une forme de paradoxe dans une déclaration qui cache évidemment le message de Mr Musk : son combat contre le wokisme, même dans le jeu vidéo.







De son côté, Matt Hansen a déclaré être heureux d'avoir mis en colère Elon Musk en affichant l'inclusivité du jeu ("Je voulais tellement le mettre en colère avec mon jeu, et je n’arrive pas à croire que c’est vraiment arrivé"), mais on imagine que ses propos doivent faire l'object d'un débat entre Xbox, Obsidian et Microsoft à l'heure où l'on écrit ces lignes. En attendant de savoir si Avowed sera impacté par ces déclarations, on rappelle que le jeu arrivera le 18 février 2025 sur Xbox Series X|S et PC et que notre preview est toujours accessible.