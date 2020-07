Avowed : c'est le nouveau jeu d'Obsidian façon The Elder Scrolls, 1er trailer magique

Déjà bien occupé avec leur jeu Grounded , Obsidian Entertainment ne chôme décidément pas et vient tout juste de dévoiler... rappelant indéniablement l'un des ténors de l'industrie signé Bethesda. Inspiration ou pas, on peut a priori faire confiance au studio californien qui a maintes fois prouvé son talent au travers d'œuvres diverses et variées, de Fallout New Vegas à South Park Le Bâton de la Vérité sans oublier le récent The Outer World.Si l'on ne dispose pas encore de date de sortie pour cette plongée au sein du redoutable et magique monde d'Eroa,Comme à son habitude, le géant américain a également confirmé la présence du jeu au sein du Xbox Game Pass, ce qui permettra à tous les abonnés du service d'y jouer librement dès sa commercialisation. Et ça, c'est chouette. Est-ce qu'un premier trailer en 4K vous dirait ?