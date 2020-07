Grounded : le trailer de lancement dévoilé au Xbox Games Showcase, attention aux araignées

Le Xbox Games Showcase a permis de découvrir le trailer de lancement de Grounded qui, on le rappelle, débarquera le 28 juillet prochain sur Xbox One et PC. Entendons-nous bien : il s'agit de l'Early Access, et non de la version définitive qui arrivera plus tard. Dans cette nouvelle production d'Obsidian Entertainment, le joueur sera réduit à la taille d'une fourmi et devra explorer un jardin familier qui lui semblera subitement gigantesque. "Tout ce qui vous semblait si petit est maintenant immense et vous devrez collecter des ressources, construire et survivre pour réussir à sortir du jardin en un seul morceau", nous explique-t-on sur le Xbox Wire Pour l'anecdote, les développeurs ont promis d'intégrer un mode dédié aux arachnophobes. Une délicatesse que les principaux concernés apprécieront, certainement.