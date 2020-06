Grounded : une vidéo chaleureuse détaille le concept du nouveau jeu d'Obsidian

Obsidian Entertainment est décidément un studio surprenant et talentueux. Si la firme a toujours pondu des œuvres diverses et variées, la composante RPG est définitivement un élément qui se ressent fortement : Grounded, leur prochain projet, s'inscrit décidément dans cette voie puisqu'il s'agit d'un jeu de survie dans lequel on incarne un humain miniaturisé, se devant de jouer l'entraide pour survivre au ras des pâquerettes (littéralement).Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience s'annonce particulièrement complète : c'est en tout cas ce qu'annonce ce petit carnet de développeurs tout fraîchement publié, long de presque quatre minutes et s'attardant sur les différents points du game design. Une vidéo qui n'est pas anodine puisque c'est ce soir que la démo du jeu se rendra disponible, d'abord sur Xbox One pour les adhérents du programme Xbox Insider et PC via le Steam Game Festival. Le 22 juin prochain, la démo sera néanmoins retirée : il convient donc d'en profiter dans les temps.Notons qu'une early access sera déployée le 28 juillet sur les deux même plateformes : le jeu définitif, lui, est prévu pour 2021.