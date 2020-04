Grounded : l'accès anticipé sera lancé cet été, voici le trailer de l'Inside Xbox

Obsidian Entertainment a profité de l'Inside Xbox de cette nuit pour annoncer que l'accès anticipé de Grounded serait lancé le 28 juillet prochain sur Xbox One et PC (Xbox Game Pass Ultimate et Steam Early Access). Ce n'est pas tout, puisque le studio avait emmené dans ses valises un tout nouveau trailer mettant l'accent sur la campagne principale du jeu. On rappelle que l'aventure débute lorsque notre personnage se réveille dans l'arrière-cour d'une maison. Après avoir repris ses esprits, il se rend compte qu'il n'est pas plus grand qu'une fourmi, et qu'il va donc devoir évoluer dans un milieu hostile rempli d'insectes pour atteindre la seule machine capable de lui redonner sa taille initiale.Comme on le savait déjà, Grounded permettra jusqu'à quatre joueurs de se donner la main pour crafter tout un tas d'objets non seulement pour attaquer et se défendre des ennemis, mais également se construire un abri de fortune. Bref, tous les moyens seront bons pour survivre, y compris récupérer la rosée afin d'étancher leur soif. Enfin, certains membres du programme Xbox Insider pourront découvrir Grounded dès ce printemps.