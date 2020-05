Grounded : une démo avant la sortie du jeu en Early Access, elle arrivera le mois prochain

On ignore le contenu de cette version d'essai, mais on rappelle quand même que Grounded permettra jusqu'à quatre joueurs d'affronter les bestioles qui traîneront dans le coin,



Avant la sortie de Grounded en Early Access sur PC et Xbox One le 28 juillet prochain, le jeu d'Obsidian Entertainment va faire l'objet d'une démo comme l'annoncent le studio et Microsoft dans un communiqué officiel. Plus concrètement, l'opération se déroulera du 9 au 14 juin via le programme Xbox Insider et Steam (dans le cadre du