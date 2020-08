Gamescom Awards 2020 : découvrez ici tous les nominés, catégorie par catégorie

Meilleur jeu action/aventure

Grounded - Microsoft

Microsoft The Medium - Bloober Team

Bloober Team Watch Dogs Legion - Ubisoft





Meilleur jeu d’action

Assassin's Creed Valhalla - Ubisoft

- Ubisoft Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED

- CD Projekt RED Star Wars : Squadrons - Electronic Arts

Parce qu'il n'y a pas que les Game Awards dans la vie, la gamescom elle aussi tient sa fameuse compétition dans laquelle de nombreuses catégories existent : du meilleur jeu par constructeur au meilleur multijoueur en passant par le genre de l'action/aventure ou même du plus "original", le salon allemand (qui on le rappelle sera exclusivement digital cette année à cause du coronavirus) inclura des dizaines de titres variés, AAA ou indépendants.On regarde la liste des nominés tout de suite et, en attendant les résultats qui auront lieu une fois le salon terminé, n'oubliez pas que la cérémonie d'ouverture de l'événement se tiendra demain avec une tonne d'annonces croustillantes. L'ironie du sort ? Celle-ci est présidée par Geoff Keighley... le créateur des Game Awards. Cet homme est partout.

Meilleur jeu indépendant

Cris Tales - Modus Games

- Modus Games Curious Expedition 2 - Maschinen-Mensch

- Maschinen-Mensch The Medium - Bloober Team

Meilleur jeu Xbox

Cyberpunk 2077 - CD Projekt Red

- CD Projekt Red Grounded - Microsoft

- Microsoft Tell Me Why - Microsoft

Meilleur jeu multijoueur

Dual Universe - Novaquark Montreal

- Novaquark Montreal NBA 2K21 - 2K

- 2K Operation : Tango - Clever Plays

Meilleur jeu Nintendo Switch

Black Book - HypeTrain Digital

- HypeTrain Digital Figment : Creed Valley - Bedtime Digital Games

- Bedtime Digital Games Little Nightmares 2 - Bandai Namco Entertainment





Meilleur jeu PlayStation

Assassin's Creed Valhalla - Ubisoft

- Ubisoft Crash Bandicoot 4 : It's About Time - Activision

- Activision Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED





Meilleur jeu familial

Ary and the Secret of Seasons - Modus Games

- Modus Games Crash Bandicoot 4 : It's About Time - Activision

- Activision KeyWe - Stonewheat & Sons

Meilleur jeu du moment

Borderlands 3 - 2K

- 2K Call of Duty : Modern Warfare / Warzone - Activision

- Activision World of Tanks - Wargaming

Meilleur jeu PC

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED

- CD Projekt RED Humankind - Amplitude Studios & SEGA Europe

- Amplitude Studios & SEGA Europe Tell Me Why - Microsoft

Meilleur jeu de course

DIRT 5 - Codemasters

- Codemasters Project CARS 3 - Bandai Namco Entertainment

- Bandai Namco Entertainment Radical Relocation - Iceberg Interactive







Meilleur remaster

Mafia : Definitive Edition - 2K

- 2K Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - Activision

- Activision XIII: Remake - Astragon Entertainment

Meilleur jeu RPG

Cris Tales - Modus Games

- Modus Games Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED

- CD Projekt RED Gamedec - Anshar Studios

Meilleur jeu de simulation

Endzone - A World Apart - Assemble Entertainment

- Assemble Entertainment Planet Coaster Console Edition - Frontier Development

- Frontier Development Project CARS 3 - Bandai Namco Entertainment





Meilleur jeu de sport

FIFA 21 - Electronic Arts

- Electronic Arts NBA 2K21 - 2K

- 2K Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - Activision

Meilleur jeu de stratégie

Endzone - A World Apart - Assemble Entertainment

- Assemble Entertainment Humankind - Amplitude Studios & SEGA Europe

- Amplitude Studios & SEGA Europe Iron Harvest - King Art Games

Jeu le plus original

Cyberpunk 2077 - CD Projekt RED

- CD Projekt RED Operation : Tango - Clever Plays

- Clever Plays Voidtrain - Hypetrain Digital